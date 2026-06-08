Oscar Wilde, poeta irlandés, sobre el deseo y el placer: «La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella»

La figura de Oscar Wilde se asocia a la ironía y a las reflexiones sobre la naturaleza humana. Entre sus citas más conocidas destaca: «La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella». Una expresión que atribuye a uno de los personajes de su famosa novela El retrato de Dorian Gray, resume buena parte de la visión que Wilde tenía sobre la moral, las convenciones sociales de su época e invita a replantear el deseo.

Frase de la sociedad victoriana

Oscar Wilde nacido en el año 1854 en Dublín, es una de las figuras literarias más destacadas del siglo XIX. Durante la época victoriana, el autor utilizó el humor y la paradoja para cuestionar las reglas impuestas por la sociedad. Su célebre frase sobre la tentación no tiene un significado literal. Para muchos expertos, se trata de una reflexión sobre no poder reprimir en su totalidad los deseos humanos y sobre las consecuencias que puede tener intentar negarlos.

Deseo y placer, según Wilde

Los temas relacionados con el placer, la belleza y la búsqueda de experiencias aparecen de manera frecuente en la producción literaria del escritor. En su obra, El retrato de Dorian Gray, el protagonista se deja seducir por una vida dedicada a los excesos mientras intenta mantener de forma infinita su juventud. Sus personajes muestran esos límites entre la moralidad y el hedonismo, planteando preguntas que siguen vigentes en la actualidad como: ¿hasta qué punto se pueden reprimir los deseos personales? ¿es posible alcanzar la felicidad ignorando tentaciones?

Una cita que se mantiene

Oscar Wilde continúa siendo una referencia cultural y literaria, sus proverbios se comparten continuamente por redes sociales, libros y artículos que hablan sobre el pensamiento, reflexiones y filosofía contidiana. La frase «la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella» permanece como una de los dichos o expresiones más reconocidas de su legado. Más de cien años desde su muerte, este autor continúa presente en la sociedad actual como alguien que combina humor, provocación y reflexión entre los lectores.