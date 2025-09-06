El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este viernes que derribará aviones militares de Venezuela que representen una amenaza para su país, tras denunciar el jueves que cazas venezolanos sobrevolaron un buque de la Armada en el Caribe, donde Washington ha desplegado fuerzas militares.

«Si nos colocan en una situación peligrosa, los derribaremos», afirmó Trump desde el Despacho Oval, junto al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante un evento donde se anunció el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra.

Trump ha instado a Hegseth a que, ante vuelos peligrosos, él o sus capitanes tomen decisiones al respecto, aunque matizó que los aviones venezolanos «no estuvieron exactamente encima» como se había descrito inicialmente.

El jueves, el Pentágono señaló que dos aviones del «régimen» de Nicolás Maduro volaron cerca de un buque estadounidense en aguas internacionales, calificándolo como un acto «altamente provocador» y un intento de Caracas de entorpecer operaciones antidrogas.

Trump y el ataque al barco de Venezuela

Días antes, las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron una embarcación venezolana en el Caribe, presuntamente cargada de drogas, causando la muerte de «11 terroristas», descritas por Washington como «narcoterroristas del Tren de Aragua». Venezuela denunció estas muertes como «ejecuciones extrajudiciales».

Trump ha acusado a Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU, mientras que el gobierno venezolano, que no ha respondido a las acusaciones del Pentágono, atribuye las tensiones al interés de Washington por apropiarse del petróleo y los recursos energéticos venezolanos.

Departamento de la Guerra

Por otra parte, Trump, ha firmado este viernes la orden ejecutiva que renombra el hasta ahora Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, considerando que «envía un mensaje de victoria» al mundo, a pesar de que ha defendido que «se necesita la paz en el mundo» y que desde que llegó a la Casa Blanca ha asegurado que pondría fin a los conflictos.

Tras la firma del documento, Trump ha defendido que «es un cambio muy importante porque es una actitud». «Sabemos cómo ganar, hemos estado ganando y ganaremos como nunca antes se haya visto (…) Realmente se trata de ganar», ha expresado.

«Creo que envía un mensaje de victoria, realmente un mensaje de fuerza. Somos muy fuertes, mucho más de lo que nadie puede comprender», ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha estado acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al que ya se ha dirigido como «secretario de Guerra».