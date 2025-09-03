EEUU promete «más bombardeos» contra narcos venezolanos tras hundir un barco con 11 terroristas a bordo

Estados Unidos ha advertido este miércoles que Washington llevará a cabo más operaciones militares para acabar con los narcos venezolanos tras el bombardeo ejecutado este martes que acabó con la vida de once terroristas en aguas del Caribe. Así lo ha manifestado el secretario de Defensa de la Administración Trump, Pete Hegseth, quien ha asegurado que el gobierno norteamericano tiene «activos en el aire, en el mar, en buques, porque es una misión mortal y seria para nosotros».

El alto responsable del Pentágono ha subrayado que el presidente Donald Trump «está dispuesto a ir a la ofensiva de una forma en la que otros no lo han hecho», enviando una «señal muy clara» al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles y a otras organizaciones criminales que operan desde territorio venezolano.

«Cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino», ha sentenciado Hegseth, quien ha confirmado que las autoridades estadounidenses «sabían exactamente quién iba en ese bote» antes de proceder al bombardeo. Los fallecidos han sido vinculados directamente con el Tren de Aragua, organización catalogada por Washington como grupo terrorista.

Con un tono especialmente duro, el secretario de Defensa ha justificado estas acciones militares argumentando que «están envenenando a nuestro pueblo» y ha advertido de que Estados Unidos cuenta con «unos activos increíbles» que «se están agrupando en la región».

«¿Quieren traficar con drogas? Es un nuevo día. Es un día diferente. Esos once narcotraficantes ya no están entre nosotros, una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio», ha declarado.

Hegseth ha enfatizado además que las autoridades estadounidenses «han sellado la frontera» y que la protección del «hemisferio» americano es una prioridad absoluta para Washington.

El secretario de Defensa no ha dudado en señalar directamente a Nicolás Maduro como responsable último de esta situación, calificando a Venezuela como un «narcoestado» dirigido por quien «no fue electo» y sobre quien pesa una recompensa de 50 millones de dólares por parte de Estados Unidos.

«El único que tiene que estar preocupado es Nicolás Maduro, que ejerce de jefe de un narcoestado», ha declarado Hegseth, quien ha lanzado un ultimátum al líder chavista: «Debe considerar si quiere seguir siendo un narcotraficante. Tiene decisiones que tomar».

No obstante, el alto cargo ha dejado claro que cualquier decisión sobre un eventual «cambio de régimen» en Venezuela queda en manos del presidente Trump.

Hegseth ha restado importancia a los lazos entre China y Venezuela, asegurando que «China y otros países tienen que decir algunas cosas, lo que es su prerrogativa», pero ha sido tajante al afirmar que «lo que hay en el Caribe es una muestra clara de poderío militar» estadounidense.