Un menor pierde varios dedos de sus manos por la explosión de un petardo en Torrent (Valencia)

Un menor, de 12 años, ha perdido varios dedos de sus manos, como han confirmado fuentes oficiales, por la explosión de un petardo en la noche de la cremà de las Fallas de Torrent. Esta última, la localidad con mayor número de habitantes de la provincia de Valencia tras la capital. Las diligencias en torno a lo sucedido han sido trasladadas a un juzgado de la localidad. Los hechos se han producido a primera hora de la noche del pasado jueves, la de la cremà.

La intervención en torno a este suceso ha correspondido a la Policía Local, quien ha efectuado, a su vez, el traslado de las diligencias practicadas a la Policía Nacional. Los hechos se han producido a las 20:45 horas del pasado lunes, al explotar al menor un petardo que, al parecer, cogió del suelo sin explotar.

Lo sucedido en Torrent se ha conocido horas después de que varios menores resultaran heridos este jueves en la noche de la cremà de otra localidad valenciana, la de Alberique. Este último, un municipio de poco más de 11.000 habitantes, situado en la comarca de la Ribera Alta, en Valencia.

Los hechos se han producido al originarse un problema en el castillo de fuegos artificiales previo a la citada cremà. Uno de los menores, de dos años, ha sido trasladado al Hospital La Fe, en Valencia, por precaución, mientras el resto ha sufrido heridas leves y ha tenido que ser atendido en un centro de salud en la localidad antes citada.

El pasado martes de esta misma semana se produjeron otros dos heridos en el transcurso de la mascletá en otra localidad de la Comunidad Valenciana y, en este caso, en Castellón. En concreto, en el municipio de Burriana. Todo ello, al producirse una explosión accidental en el espectáculo pirotécnico que originó que fragmentos de carcasas salieran disparados en varias direcciones, tras lo que dos personas necesitaron atención sanitaria in situ.