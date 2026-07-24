La leyenda continúa: Sergio Llull renueva con el Real Madrid y jugará su vigésima temporada completa

La leyenda continúa. El Real Madrid ha anunciado la renovación de Sergio Llull, uno de los mayores mitos de la historia del baloncesto español, que jugará su vigésima temporada completa en el equipo más exigente de Europa. Un verdadero hito que le permitirá agrandar su legendario palmarés: 28 títulos (3 Euroligas, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas ACB, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España).

A sus 38 años (cumplirá 39 en noviembre), Llull alarga un curso más su carrera, habiéndose convertido en el hombre de los récords. Además de sus 14 trofeos individuales entre campeonatos nacionales y europeos, el mítico base-escolta es el jugador con más partidos disputados en la Euroliga (426), más victorias y máximo triplista histórico de la competición. También está entre sus cinco máximos anotadores históricos y entre los líderes de asistencias.

Llull es el jugador con más partidos oficiales en la historia del Real Madrid de baloncesto (más de 1200), por delante de Felipe Reyes, así como el que más temporadas ha cerrado. La 2025-26 ha sido la vigésima, más que nadie y la 2026-27 será la número 20 que complete (llegó de Manresa en la recta final de la 2006-07). El balear es el máximo anotador histórico del equipo blanco en la Liga ACB, el que más triples ha encestado tanto en Liga como en Copa y el que más asistencias ha repartido.

Llull es el jugador con más finales de Liga a sus espaldas y el que más títulos ha levantado en el baloncesto español. Son 24, más que los inolvidables Rafael Rullán y Clifford Luyk. Sergio fue nombrado el MVP de la Euroliga en la 2016-17 y forma parte del mejor equipo de la década de la competición europea (del 2010 al 2020).

Con la selección española, Llull conquistó el oro en el Mundial de China 2019 y se colgó esa medalla dorada en tres Eurobasket, así como la plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de bronce en Río de Janeiro 2016.

A pesar del cambio en la directiva y en el banquillo, Llull continúa un año más con un salario mínimo que ya percibe desde hace años, pero que le permite seguir mostrando su gran baloncesto e inculcar los valores del Real Madrid a las nuevas generaciones. Un pilar en el vestuario que ahora se pondrá a las órdenes de Pedro Martínez para seguir ejerciendo la capitanía.

Comunicado oficial del Real Madrid

«El Real Madrid C. F. y Sergio Llull han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el final de la temporada 2026-2027.

Nuestro capitán llegó al Real Madrid en 2007 y, desde entonces, en 20 temporadas ha ganado 29 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

Sergio Llull es el jugador que más partidos ha defendido la camiseta del Real Madrid, 1.249, y representa de manera ejemplar los valores de nuestro club».