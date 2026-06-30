Izan Almansa: «Quiero estar siempre en el Madrid pero si tengo que ir a la NCAA o cedido para jugar lo haré»

El inicio de la carrera de Izan Almansa (Murcia, 2005) no es el típico de un jugador de baloncesto español. El pívot de 2,07 metros destacó muy pronto en las categorías inferiores de la selección, incluso siendo menor de edad, y rápidamente emigró para labrarse su futuro en el extranjero. Sin embargo, con el tiempo no ha acabado de encontrar su sitio y, como él mismo recuerda en su entrevista con este periódico, ya son cuatro equipos en los últimos cuatro años.

Izan Almansa se sienta para conversar con OKDIARIO en uno de los fondos de la Caja Mágica tras el segundo entrenamiento de España antes de su partido de este jueves contra Dinamarca en ese mismo escenario. El lugar le emociona y afirma que es una ilusión grande poder jugar en Madrid, con la selección española y delante de su familia, que vendrá desde Murcia.

La oportunidad se le presenta mientras se resuelve su futuro y una salida, bien como cesión a un club de la ACB o bien a la NCAA para terminar sus estudios universitarios, que se ha enquistado por la regeneración que sufre la directiva y el banquillo del club blanco. «Quiero estar siempre en el Real Madrid pero si tengo que irme para jugar y tener minutos lo haré sin problemas», asegura a este medio.

PREGUNTA: Me decía antes de la charla que no es muy de entrevista. Ahora descubro el porqué (tenía el micrófono alejado de la boca).

RESPUESTA: Me cuesta, pero con los años me voy soltando un poco con la práctica. Mi madre y mi hermano hablan mucho. Yo, poco a poco.

P: Es increíble la confianza que mantiene la selección en ti, tanto con Sergio Scariolo como con Chus Mateo, porque le vemos aquí casi siempre pese a no tener el protagonismo que le gustaría en sus equipos. Es un fijo.

R: Agradezco mucho la confianza de los entrenadores por traerme aquí y darme la oportunidad de jugar. Siempre que la tengo, intento dar lo máximo y demostrar que merezco estar.

P: ¿Qué se espera en esta ventana teniendo en cuenta que ya hay gente veterana y de élite? ¿Tendrá un peso específico en el equipo?

R: Sí, como siempre, espero poder dar lo máximo en los entrenamientos y demostrar que puedo jugar. Muy bien con todo el mundo y con ganas de empezar los partidos.

P: Venga quien venga a la selección, apreciamos un buen rollo mayor, si cabe, al que ya existía desde la llegada con Chus Mateo.

R: Todas las veces que he estado, ya sea con Sergio o con Chus, ha habido siempre muy buen rollo. Venimos aquí, nos lo pasamos todos muy bien. Nos conocemos todos y congeniamos bien. En la pista eso se ve reflejado.

P: Ayer, los medios tuvimos la oportunidad de ver los primeros minutos del entrenamiento y hubo un ejercicio de calentamiento en el que había que seleccionar una pareja. Les pidieron además que fuese la misma durante toda la concentración. ¿Quién fue la suya?

R: Álvaro Cárdenas (base del Valencia). Él es un año mayor, somos más o menos de la misma edad, nos gustan las mismas cosas. Está cerca de Murcia, además (él es granadino).

P: ¿Hay buena sintonía también con los americanos, Hugo González y Mario Saint-Supéry?

R: Sí, al fin y al cabo son con los que más he estado en categorías inferiores. Todos te acogen muy bien y son muy buenas personas.

P: ¿Es especial para usted jugar aquí en la Caja Mágica tras su año en el primer equipo del Real Madrid y un pasado como canterano?

R: Sí, me hace mucha ilusión. No había tenido la oportunidad de jugar un partido aquí en Madrid con la selección. Vendrá mi familia y todo.

P: ¿Va a ser su último partido en Madrid de momento?

R: Sí… Todavía no sé nada. Estamos viendo, pero con todas las cosas que están habiendo… A día de hoy soy jugador del Madrid (se refiere a los cambios en la sección: Juan Carlos Sánchez volvió y se marchó Sergio Rodríguez, Scariolo ha sido cesado y vendrá Pedro Martínez como entrenador…)

P: ¿Ha sido un año duro para usted pese a estar en el mejor club de Europa?

R: Sí, bueno. A todo el mundo le gusta jugar, pero siempre intento sacar algo positivo de todo. Me llevo cosas buenas, he madurado mucho, he aprendido… Pese a no haber jugado mucho, me ha servido este año.

P: ¿Era complicado que Scariolo a veces no le diera minutos ni en Liga?

R: En el Real Madrid están los mejores: Tavares, Len, Garuba… Tienes que quitarles minutos a ellos para dármelos a mí. Era una situación complicada. Agradezco las oportunidades que me ha dado y siempre he intentado dar lo máximo y responder siempre que jugaba.

P: Una cosa que me sorprendía de usted es que casi siempre era el primero que salía a la cancha a entrenar y el último que se marchaba.

R: Sí, como no jugaba, tenía que estar todo el día haciendo trabajo individual o lo que fuera para compensar cargas. Me gusta mucho entrenar, así que sin problema.

P: ¿Se considera alguien capaz de liderar en un Madrid o más un jugador de equipo como Garuba, por ejemplo?

R: En categorías inferiores sí he liderado. Luego, en equipos, estoy intentando encontrar mi hueco. He estado cuatro años en cuatro equipos diferentes (YNG Dreamerz OTE, G-League Ignite, Perth Wildcats y Real Madrid) y no he podido verme. Si siguiera otro año en el Madrid, a lo mejor tendría más confianza, otro rol o hueco, pero como he ido cambiando tanto tiempo, simplemente intento adaptarme al sitio en el que estoy.

P: Tiene contrato hasta 2028. No sé si usted sabe si el club se quiere quedar con usted o que se vaya a la NCAA pudiéndole traer de vuelta.

R: Hay varias opciones: irme cedido a otro equipo ACB, la opción NCAA, pero con todos los cambios que hay, te vas enterando un día de una cosa y otro día de otra.

P: ¿Cuál es su opción favorita?

R: A mí me gustaría siempre jugar en el Madrid, pero nunca se sabe. Lo que yo quiero es jugar, no estar otro año sin jugar mucho. Quiero jugar, tener minutos y si tengo que irme cedido sin problemas. Yo quiero triunfar en el Madrid, pero aún es un proceso.

P: Tiene 21 años. Todavía le quedan dos cursos universitarios que puede completar en Estados Unidos.

R: Sí, por eso es una opción. Lo más importante en esta etapa de mi vida es jugar, ya sea en Madrid u otro sitio.

P: De la ACB, puedo imaginar dónde le molaría.

R: Evidentemente, juego en el Madrid, pero si tuviera que ser otro equipo, sería UCAM Murcia al ser de donde soy e iba a ver todos los partidos.

P: Me remonto a otro momento de la temporada. En Atenas, Garuba se lesiona en el último cuarto de la semifinal con Valencia y el Madrid se queda sin pívots. Todos pensábamos que Izan Almansa tendría minutos. ¿En ese momento le temblaría todo, no?

R: A ver, estaba en shock, la verdad. Fuimos al vestuario, nos enteramos de lo que le pasaba a Usman… Mis compañeros me dijeron que estuviera preparado y que, si salía, lo iba a hacer bien.

P: Poniéndome en su lugar, en esos momentos me gustaría que hubiese alguien capaz de darme toda la calma del mundo. ¿Quién fue esa persona para usted?

R: Justo tenía a Sergio Llull al lado en el vestuario, así que él me dijo que si me tocaba salir (a la final de la Euroliga contra Olympiacos), que lo diera todo, que no tuviera miedo y que lo hiciera como sé porque saldría bien. Tenía mucha confianza en mí. Luego al final no jugué, pero si hubiera tenido que hacerlo, habría estado preparado.

P: Se dicen muchas cosas de Llull, pero al final hablas con gente cercana a él y todos te cuentan maravillas de vuestro capitán.

R: Muchas cosas se dicen por no estar en el día a día con él. Luego, cuando estás con él, ves cómo es y es muy buena persona. Un muy buen líder que siempre está ahí para ayudarte en todo. Lo que se diga fuera, no sé…

P: ¿Les ha dicho si va a seguir el próximo año?

R: Como acabó tan pronto la temporada, no hemos podido hablar mucho de nada. Veremos cuál es su decisión.

P: ¿Para un jugador es difícil no saber quién le va a entrenar y a quién se debe dirigir para negociar su futuro, como es su caso? ¿Eso lo hablan los jugadores?

R: Sí, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero yo estoy esta semana con la selección. Estoy intentando estar centrado aquí y hacerlo lo mejor que pueda para mi futuro. En el Madrid, mis compañeros, conoces a Mario (Hezonja), tal… Cada uno tiene sus propias respuestas. Yo, centrado en darlo todo esta semana.

P: Scariolo se marcha. Es una persona que le ha dado mucho a nivel deportivo.

R: Sí, le agradezco mucho la confianza y no tengo ningún problema con Scariolo. Siempre ha estado ahí y me ha ayudado mucho.

P: ¿Qué sueños, además de triunfar en el Real Madrid, le gustaría cumplir en el baloncesto? ¿La NBA sigue siendo una opción de futuro?

R: Ojalá lo sea. Ahora me centro en mejorar cada día, ser mejor jugador y dejar de obsesionarme o tener eso en mente. Si tiene que llegar, llegará y si no, pues nada. Tengo que convertirme en el mejor jugador que pueda.

P: ¿Qué les ha contado Hugo de su primer año en Boston?

R: Hemos estado hablando estos días. Dice que le ha gustado mucho y que es una muy buena experiencia. Ojalá algún día llegue ahí.

P: Se habla mucho también del futuro de Jaime Pradilla.

R: He hablado con él, pero no sé nada. Es su decisión. En Valencia ya sabemos que muchos se están yendo. Se rumorea también el entrenador (Pedro Martínez, que llegará al Real Madrid). Cada uno tendrá que tomar la que sea la mejor decisión para su futuro.

P: Además del baloncesto, ¿qué le gusta hacer?

R: Jugar a la PlayStation y pasar tiempo con mis amigos siempre que puedo.

P: ¿El fútbol le gusta?

R: Sí, me gusta mucho ver y jugar al fútbol. Lo hacía de pequeño. Ahora ya no puedo. Siempre que puedo, veo.

P: ¿Está siguiendo el Mundial?

R: Sí, salvo los partidos de madrugada. Ahí no llego. Estuve viendo a Paraguay ganar a Alemania. Partidazos.

P: El año que viene hay Mundial de basket en Qatar. Primero tiene que clasificarse España y luego jugarlo, ¿con Izan Almansa?

R: La selección tiene que estar en el Mundial, sería un sueño jugarlo.