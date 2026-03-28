Poirier saca billete de vuelta

Vincent Poirier piensa seriamente en sacar su billete de vuelta al Real Madrid. El ex jugador del equipo blanco ha mostrado su agrado por la idea de tener una segunda etapa en el Palacio de los Deportes el próximo verano después de regresar por un día el pasado jueves con el Anadolu Efes. La temporada pasada también lo hizo y, además, acudió a varios partidos como un aficionado más en el tramo final.

En su reciente visita, el francés se sintió como en casa. Sus abrazos con Edy Tavares, los mensajes por parte del caboverdiano en las redes sociales y la correspondencia de su ex compañero, que incluso difundió un mensaje en el que directamente se hablaba de su regreso el próximo verano, reflejan que en la noche del jueves se cocinó algo más en el Palacio que una victoria trascendental del Real Madrid contra el equipo turco.

Hoy somos rivales, pero el respeto sigue intacto. 🦍🦖 pic.twitter.com/5PkuC0eT6Q — Edy Tavares (@waltertavares22) March 27, 2026

Poirier no ha tenido una etapa sencilla en Estambul. El pívot francés se desvinculó del Real Madrid al término de la 2023-24 porque su increíble nivel no se correspondía con su presencia en pista dada la competencia con Tavares. El de Clamart no veía sostenible jugar menos de 20 minutos en la mayoría de partidos importantes y decidió marcharse para ser titular en Anadolu, que además le presentó una oferta superior en lo económico.

Cayó de pie en el conjunto otomano, con el que alcanzó la sexta posición en la Euroliga antes de ser eliminado por Panathinaikos, entonces vigente campeón, y las semifinales de la liga turca en su primera temporada, pero todo se torció en verano. Poirier sufrió una lesión de rodilla que le impidió estar con Francia en el Eurobasket, pasó por quirófano y se perdió la primera mitad de la presente temporada.

La difícil vuelta de Poirier en el Efes

Logró reaparecer a principios de año y hasta el momento sólo ha podido disputar un total de 15 encuentros, pero su reaparición se ha producido cuando los suyos ya no tenían opciones ni de alcanzar el play in de la Euroliga. De hecho, el Anadolu tuvo que fichar a Kay Jones de urgencia para suplir su baja de larga duración. Poirier se reencontró con Pablo Laso, su ex entrenador en el Real Madrid, y poco a poco va recuperando la confianza perdida por esa duro percance en la rodilla.

El regreso a Madrid le ha sentado de cine, hasta el punto de plantearse un futuro en blanco. El francés acaba contrato en el Efes al término de esta temporada y su posible fichaje es una realidad. A sus 32 años y arrastrando esos problemas físicos, Poirier sería una opción a tener en cuenta para la rotación con Tavares y Usman Garuba, dado que la continuidad de un Alex Len que apenas cuenta en las citas decisivas está en el aire.

Un tridente de ensueño

El Real Madrid esperará a una opción de mercado, pero si esta no aparece y Poirier finalmente acaba siendo agente libre, no se lo pensará dos veces. El club blanco alternaría el dominio y la veteranía de un Tavares que, a sus 34 años, va necesitando una mayor dosificación, y ahí Sergio Scariolo requiere un recambio de más garantías que Len, además de Garuba, cuya progresión es tremenda en el equipo con el italiano al frente.

«Hoy somos rivales, pero el respeto sigue intacto» y «Mi pívot favorito», fueron algunos mensajes que Tavares dedicó a Poirier al término del Real Madrid 82-71 Efes. La unión entre ambos, pese a la fortísima rivalidad en el pasado, y en general con el vestuario blanco, pone en alto el nombre del francés en la lista de futuribles que manejan en las oficinas de Valdebebas.