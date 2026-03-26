El Real Madrid se levanta de un gran inicio del Efes de Laso y se pone segundo en la Euroliga

El Real Madrid se impuso al Anadolu Efes y, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, se colocó segundo en la clasificación de la Euroliga, a sólo una victoria del líder, Fenerbahce, que jugará este viernes contra el Zalgiris Kaunas (82-71). Los de Sergio Scariolo firman pleno en la penúltima semana con dos partidos tras vencer al Hapoel Tel Aviv el martes y encaran con inercia positiva la triple salida a Vitoria, Estambul y Atenas.

Los blancos se levantaron de un gran comienzo del equipo dirigido por Pablo Laso y encarrilaron su vigésimosegundo triunfo en un espectacular segundo cuarto (31-12) de un partido no demasiado brillante en ataque (27/65 en tiros de campo) y súper serio en defensa (41-32 en rebotes). Es el decimoséptimo como local en el Palacio de los Deportes; de ganar en la jornada al Estrella Roja, el récord sería histórico.

Trey Lyles (14 puntos y 4/5 en triples en 20 minutos) fue el máximo anotador de un Real Madrid en el que todos arrimaron el hombro. Seis jugadores firmaron dobles dígitos de valoración: Gaby Deck, decisivo en la fugaz igualdad del último cuarto (11 tantos, 7 rebotes y 2 asistencias para 21), Edy Tavares (10+9+1 y 18), Usman Garuba lideró al inicio del brutal segundo cuarto (9 tantos, 4 capturas y 14), Sergio Llull (8+1+5 y 14), Facu Campazzo (10 y 7 asistencias) y Mario Hezonja (12+4 y 12).

Entre todos frenaron al artillero Jordan Loyd (21 puntos, 4 triples, 5 rebotes, 6 asistencias y 35 de valoración), el mejor del Efes sin lugar a dudas. El escolta maquilló el resultado final con 10 tantos en el último cuarto. El Real Madrid iguala en la segunda posición con el Olympiacos, al que se medirá en la antepenúltima jornada, demostrando que no necesita su mejor versión para lograr victorias de autoridad.

Gran comienzo del Efes

El Real Madrid mezcló relajación con bloqueo mental (4/17 en tiros de campo) en la salida a un partido fundamental por el play off. Hezonja rompió la sequía de su equipo de casi cinco minutos sin anotar desde el balón al aire hasta el quinto minuto de un primer cuarto en el que Anadolu llegó a manejar ventajas de 12 puntos con ocho tantos de Loyd y que cerró con parcial de 11-21 a favor.

Garuba reflotó a los blancos en el inicio del segundo cuarto para que Lyles, con su tercer triple sin fallo, diera al Real Madrid la primera ventaja del partido y Llull pusiera tierra de por medio con dos mandarinas que cerraban un parcial de ¡23-5! Visto desde el 0-12 de salida, 34-14. Entre el capitán, Tavares y Chuma Okeke agrandaron la renta y Weiler-Babb, con un triple a tres segundos del final de la primera parte, impidió que los de Scariolo se marchasen al descanso con la máxima (42-33).

El Real Madrid mete la directa ante Anadolu

El pívot exmadridista Vincent Poirier y Osmani mejoraron a Anadolu en defensa y el quinteto titular madridista se hizo fuerte para conservar la ventaja obtenida por la unidad B durante buena parte de un tercer cuarto en el que ambos equipos hicieron la goma, pero que igualó el Efes para llevar el encuentro vivo al último acto (60-53) e intimidar al Real Madrid.

Loyd, con cinco seguidos, acercó a los de Laso y Rolands puso el 65-62 y provocaba el runrún en el Palacio, que vio volver al partido a su equipo desde la defensa doble al tirador estadounidense (internacional con Polonia) y el movimiento de pelota. El Real Madrid dio la sensación de activar una marcha más cuando la necesitó para escaparse otra vez al +13 gracias a Deck, Théo Maledon y el cuarto triple sin fallo de Lyles (75-62) y mataba así la contienda.