El compromiso extremo de Tavares: hace de recogepelotas en el calentamiento de la final que no puede jugar

Edy Tavares no podrá vestirse de corto en la final de la Euroliga que medirá al Real Madrid frente al Olympiacos. El pívot caboverdiano, sin embargo, exhibió su compromiso con sus compañeros actuando como improvisado recogepelotas del equipo durante el calentamiento previo al partido que puede convertir a los chicos de Sergio Scariolo en campeones por primera vez desde 2023.

Hay que recordar que Tavares sufrió una lesión de rodilla durante la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga ante Hapoel y no ha podido reaparecer desde entonces. En el Real Madrid esperan que su pívot de referencia pueda estar disponible en los próximos Play-Offs de la liga ACB ante las múltiples bajas que asolan al equipo en su posición.

Usman Garuba sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles en el partido del viernes ante el Valencia Basket, mientras que Alex Len se encuentra renqueante de una fascitis plantar que le ha obligado a parar. Tavares espera poder volver muy pronto y por compromiso no será.