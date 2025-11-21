El Real Madrid no se plantea ofrecer una renovación a Alaba.

El Real Madrid no se plantea ofrecer un año más de contrato a David Alaba. El defensa austriaco finaliza su vinculación el 30 de junio de 2026 y no continuará en el club. Aunque su deseo es seguir vistiendo de blanco, en Valdebebas tienen completamente definida su postura: no habrá propuesta de renovación. La decisión está tomada y no depende del rendimiento puntual del futbolista durante esta temporada.

En el club consideran que Alaba ya no está capacitado para competir al ritmo de la élite, especialmente dentro de un equipo tan exigente como el Real Madrid. Esta campaña apenas suma cuatro participaciones y solo ha completado un encuentro: el disputado frente al Kairat en Kazajistán. También fue titular ante el Getafe, pero tuvo que ser sustituido al descanso por una sobrecarga muscular. Su regreso tras la concentración con Austria tampoco ha sido positivo, ya que ha vuelto con molestias físicas y su participación ante el Elche está en duda.

El físico del jugador ha dicho basta desde la grave lesión que sufrió hace dos temporadas. La recuperación fue más compleja de lo esperado y, desde entonces, no ha podido recuperar la continuidad necesaria para rendir como un futbolista de élite. Su calidad técnica y polivalencia siguen siendo indiscutibles, pero su cuerpo ya no responde al nivel que el Real Madrid necesita. La falta de regularidad y la reiteración de problemas musculares han terminado por convencer al club de que su etapa en Chamartín llega a su fin.

Por ello, la dirección deportiva tiene claro que Alaba no seguirá la próxima temporada. Ya el pasado verano se le abrió discretamente la puerta de salida, aunque el jugador dejó claro que no quería marcharse. Su decisión fue respetada, pero la situación de cara al próximo año es diferente. Además, su salida tendría un efecto económico relevante: Alaba es uno de los salarios más altos de la plantilla, con más de once millones de euros por temporada. Liberar esa ficha dará aire financiero al club para reforzarse en posiciones prioritarias.

El Real Madrid, obligado a fichar

Pensando en el próximo verano, el Real Madrid está prácticamente obligado a reforzar el eje de la defensa. Si no ocurre nada extraño, Huijsen y Militao seguirán siendo los centrales titulares. Asencio ocupará el rol de cuarto zaguero, mientras que el futuro de Rüdiger está en el aire: para continuar debería renovar, algo que dependerá de su estado físico en los próximos meses.

Si el alemán acaba marchándose, el club tendrá que fichar un central de garantías. La plaza que dejará Alaba, en cambio, apunta a ser cubierta por un jugador de la cantera, con Jacobo Ramón o Joan Martínez como principales opciones.