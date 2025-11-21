Tchouaméni se apunta a Elche y Alaba sufre una sobrecarga

El Real Madrid regresó este viernes a los entrenamientos con buenas y malas noticias. Xabi Alonso pudo contar por primera vez con todos los internacionales. Todos se han ejercitado con normalidad con la única excepción es David Alaba, quien regresó con una sobrecarga muscular que le impidió ejercitarse con total normalidad. Los servicios médicos evaluarán su evolución en las próximas horas y será en la sesión de mañana cuando se determine si puede integrarse con el grupo sin limitaciones o si necesitará un trabajo específico para evitar riesgos, por lo que de ser así sería baja contra el Elche.

En el lado positivo está Aurélien Tchouameni, que completó la sesión de entrenamiento con total normalidad al mismo ritmo que sus compañeros, una noticia que supone un impulso importante para el equipo. Su progresión ha sido constante y, salvo sorpresa, todo apunta a que entrará en la convocatoria para el partido frente al Elche. Su regreso aportará solidez en la medular y más variantes tácticas al entrenador. Por otro lado, Rüdiger hizo parte de la sesión con el grupo y el entrenamiento del sábado será clave.

Respecto al parte de bajas, se mantienen como ausencias seguras Carvajal, Militao y Mastantuono, quienes continúan inmersos en sus respectivas recuperaciones. Cada uno sigue el plan pautado por los servicios médicos y, aunque evolucionan favorablemente, todavía no están en condiciones de reintegrarse al trabajo grupal. El cuerpo técnico espera poder contar con ellos más adelante, siempre priorizando una recuperación completa y sin recaídas.

El entrenamiento comenzó con trabajo de activación y movilidad y rondos sobre el césped. Después, los jugadores se dividieron en dos grupos para trabajar salidas de balón y finalizaciones. Tras disputar un partido de 9 contra 9, finalizaron con acciones a balón parado y series de carreras.