El pádel, pegamento del vestuario del Madrid: Vini, Valverde, Brahim y Trent exhiben su unión en redes

El pádel se ha convertido en un aliado inesperado para el Real Madrid. Fede Valverde no dudó en compartir algunas imágenes de un partido que disputó este lunes haciendo pareja con Vinicius Jr antes de emprender el viaje para reunirse con la selección de Uruguay durante el parón internacional de selecciones.

El capitán del Real Madrid vive un momento dulce dentro y fuera de los terrenos de juego como exhibió en redes sociales. El jugador, pese a ser expulsado en el derbi madrileño, no perdió la sonrisa disputando un encuentro frente a Trent Alexander-Arnold y Brahím Díaz en la capital de España.

El resultado del partido no se hizo público, pero Fede Valverde no perdió la oportunidad para publicar varias imágenes acompañadas de un mensaje. «Siguiente para ver el equipo ganador», dijo en sus historias de Instagram compartiendo una foto junto a Vinicius. El uruguayo denotó que habían derrotado a la dupla británico-marroquí en su partido de pádel.

El Real Madrid está en el mejor momento de la temporada disfrutando de grandes resultados en las últimas fechas tanto en Champions League como en Liga. Gran parte de estos éxitos han venido propiciados por la dupla que forman Vinicius y Valverde y que tantos goles y tanto peligro han creado recientemente a sus rivales.

De hecho, la dupla fue la autora de todos los goles frente al Atlético de Madrid y también en los dos partidos de la eliminatoria en la Champions contra el Manchester City. El pádel, casi de forma inesperada, ha conseguido unir a los dos grandes resurgidos de Álvaro Arbeloa en este periodo de la temporada en la que se están jugando los principales títulos del año.

El madridismo celebra esta unión patente en un vestuario que no pasó por su mejor momento en la época de Xabi Alonso y que recientemente está mostrando una enorme unión y compromiso, como demuestra este partido entre cuatro de los titulares del Real Madrid.