Hasta 2.500 euros por teletrabajar: la nueva ayuda que puedes solicitar si trabajas en la Comunidad de Madrid

La regulación del teletrabajo en España está vigente desde el 9 de julio de 2021, tras la aprobación de la Ley 10/2021. Esta normativa establece que el trabajo a distancia debe formalizarse mediante acuerdos individuales por escrito entre empresa y trabajador. En este contexto, la Comunidad de Madrid ofrece una ayuda económica de hasta 2.500 euros por teletrabajar. El procedimiento se realiza de forma telemática a través del portal de la Comunidad de Madrid, donde también está disponible toda la documentación necesaria para su tramitación.

La subvención está en marcha desde 2018, y desde entonces ha sido objeto de diversas ampliaciones presupuestarias, la más reciente en 2025, con el objetivo de financiar la formalización de acuerdos de teletrabajo o la implantación de medidas de flexibilidad horaria entre empresa y trabajador. Estas ayudas se enmarcan dentro del programa de Fomento de la Responsabilidad Social y la Conciliación Laboral, gestionado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid.

La nueva ayuda por teletrabajar de la Comunidad de Madrid

El artículo 6.1 de la Ley de Trabajo a Distancia establece que «el acuerdo de trabajo a distancia deberá realizarse por escrito. Este acuerdo podrá estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deberá formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia». mientras, el artículo 7 determina que el acuerdo de trabajo a distancia debe incluir un inventario de medios, equipos y herramientas, así como su vida útil o renovación. También debe detallar los gastos del teletrabajo y su compensación, junto con el horario, la disponibilidad y la distribución entre trabajo presencial y remoto. Además, se especifican el centro de trabajo, el lugar de desempeño, los plazos de reversibilidad, los sistemas de control, las medidas ante incidencias técnicas y las instrucciones sobre protección de datos y seguridad. Por último, debe recogerse la duración del acuerdo de teletrabajo.

Subvención

El objetivo principal de esta ayuda es financiar la formalización de acuerdos de teletrabajo o la implantación de medidas de flexibilidad horaria entre empresa y trabajador. En el caso del teletrabajo, se conceden hasta 2.500 euros por empleado siempre que exista un acuerdo individual debidamente recogido en el contrato.

Para reflejar esta modalidad en el ámbito laboral existen dos vías: bien mediante una adaptación del contrato ya existente en la empresa, o bien a través de un nuevo contrato en el caso de nuevas incorporaciones, con un límite máximo de ayuda que puede alcanzar los 10.000 euros por empresa en determinados supuestos.

Requisitos

Pueden solicitar la ayuda para teletrabajar de la Comunidad de Madrid autónomos dados de alta en la Seguridad Social, así como pequeñas empresas y sociedades civiles de hasta 50 trabajadores, siempre que su volumen de negocio no supere los 10 millones de euros y estén al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid, así como con la Seguridad Social, y realizar la actividad en la Comunidad de Madrid, además de no ser entidades públicas.

Asimismo, deben obtener o renovar certificaciones de normas o estándares en materia de responsabilidad social, poner en marcha planes directores o programas orientados a dicha certificación y participar en iniciativas, grupos o proyectos que fomenten la responsabilidad social.

En el caso de los trabajadores autónomos, es necesario estar dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en la mutualidad del colegio profesional, pudiendo ser miembros de sociedades civiles, comunidades de bienes o socios de sociedades mercantiles.

En cuanto a empresas y sociedades civiles, deben contar con hasta 50 trabajadores, tener un volumen de negocio y un balance general igual o inferior a 10 millones de euros y no encontrarse en ninguna de las circunstancias que impiden recibir subvenciones conforme a la normativa vigente.

Asimismo, deben cumplirse los requisitos establecidos por la Ley 10/2021: acuerdo por escrito, carácter individual, reversibilidad y condiciones específicas de jornada. También se exige que al menos el 75% de la jornada se realice en modalidad de teletrabajo y una vinculación mínima de un año con la empresa.

Solicitud

Otro aspecto clave es el plazo: la solicitud debe presentarse dentro de los tres meses posteriores a la formalización del acuerdo. Si se supera ese periodo, no se podrá acceder a la subvención. En algunos casos, la ayuda puede incrementarse con un 75% adicional si es necesario adquirir equipamiento tecnológico para el desarrollo del trabajo a distancia, siempre que se justifique mediante factura vinculada al acuerdo.

Una vez presentada la solicitud, se revisa la documentación aportada. Si falta algún requisito, se requerirá su subsanación en un plazo de 10 días hábiles; de no hacerlo, se entenderá desistida. Tras el análisis, se eleva propuesta de resolución y se concede o deniega la subvención según requisitos y disponibilidad presupuestaria.

«En total, los solicitantes que cumplan con los requisitos podrán percibir una concesión directa de hasta 15.000 euros, el máximo por perceptor. En 2024, se beneficiaron 1.717 autónomos y pequeñas empresas, que recibieron de media 5.525 euros», detalla la Comunidad de Madrid en relación a la ayuda para teletrabajar.