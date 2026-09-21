El director de OKDIARIO se ha fijado en las dantescas imágenes que ha deparado la concentración en Ceuta de ciudadanos contrarios a la llegada de un grupo de filoetarras a la Ciudad Autónoma, y que han sido reprimidos a golpes por la Policía. Señala Eduardo Inda que «quien ha ordenado pegar porrazos a mansalva y disparar pelotas de goma a ciudadanos pacíficos, normales y honrados de Ceuta no han sido las UIP, los antidisturbios, ellos son meros instrumentos. El autor intelectual de esta salvajada desproporcionada ha sido Fernando Grande-Marlaska». Lamenta Inda que «este magistrado de carrera» haya «acabado convertido en un matón». «Este macarrismo de Marlaska tiene antecedentes, viene de lejos», precisa Inda: «Hay que recordar que es quien a través de su también filoetarra delegado del Gobierno en Madrid ordenó lanzar gases lacrimógenos a manifestantes en Ferraz, y quien ordenó lanzar pelotas de goma y pegar porrazos el pasado 3 de septiembre en la manifestación de Madrid para defender la dignidad de Ceuta». Así las cosas, concluye: «En una democracia de calidad, en un país serio, Fernando Grande-Marlaska estaría ya procesado, si no en la trena».