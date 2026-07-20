El petróleo pierde un 4% desde máximos por la expectativa de un acuerdo entre Irán y EEUU

El precio del barril de crudo de calidad Brent, que había llegado este lunes, 20 de julio, a superar el umbral de los 91 dólares, se ha dado la vuelta y cedía alrededor de un 4% desde los máximos del día. Todo esto ha pasado después de que Irán haya asegurado que los contactos diplomáticos con Estados Unidos continúan a través de mediadores, a pesar de los ataques cruzados en los últimos días.

De este modo, si bien el crudo de referencia para Europa había llegado a cotizar en 91,43 dólares, su precio más alto desde el pasado 11 de junio y un 18% por encima del marcado hace una semana, a punto de llegar a la media sesión lo hacía en 87,73 dólares, corrigiendo un 4% desde máximos intradía.

En el caso del crudo WTI, de referencia para EEUU, el precio del barril había llegado a encarecerse a más de 84 dólares antes de la apertura del Viejo Continente, pero poco antes de las 12.00 horas bajaba hasta los 80,97 dólares, un 4,2% menos de los máximos del lunes.

La incertidumbre sobre la crisis de Oriente Próximo

La volatilidad en el mercado petrolero refleja la incertidumbre sobre la crisis de Oriente Próximo, después de que el Ejército estadounidense haya completado esta noche una nueva oleada de ataques contra Irán en la que constituye la novena jornada consecutiva de operaciones militares nocturnas contra la República Islámica bajo la justificación de socavar las posibilidades de Teherán para atacar buques en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Teherán ha resaltado este lunes que los contactos diplomáticos con Washington continúan a través de los mediadores a pesar de los intercambios de ataques y ha confirmado la recepción de «mensajes» a través de estos países para intentar rebajar las tensiones y volver al cumplimiento del alto el fuego de abril y los términos del memorando de entendimiento firmado en junio.

«El aparato diplomático está cumpliendo con sus deberes en paralelo con las acciones de las fuerzas armadas, y la República Islámica de Irán no escatimará esfuerzos para detener los crímenes de Estados Unidos», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, antes de resaltar que «los diplomáticos conocen su deber y no escatiman esfuerzos».

«Se nos han trasladado propuestas a través de los mediadores y las hemos recibido, pero por ahora no puedo dar detalles», ha manifestado en rueda de prensa desde la capital, Teherán, desde donde ha incidido en que «lo principal es que el aparato diplomático ha estado activo estos días y que algunos mediadores han trasladado mensajes».