El truco de un mecánico experto para abrir el coche cuando te quedas sin batería: «En la puerta del conductor hay una pequeña tapa que oculta la cerradura»

Juan José Ebenezer, mecánico con una amplia trayectoria profesional, ha señalado que cada vez son más los conductores que se encuentran con el mismo problema: «te quedas sin batería y no puedes abrir el coche».

Los vehículos modernos dependen en gran medida de los sistemas electrónicos, haciendo que la tradicional llave metálica parezca haber quedado relegada al pasado. Sin embargo, el experto asegura que existe una solución sencilla y está mucho más cerca de lo que muchos imaginan.

Cómo abrir el coche cuando no tiene batería

Según explica, la mayoría de los mandos a distancia tiene una llave mecánica oculta, también conocida como «espadín». Esta pieza, que está integrada en el propio mando, se puede extraer fácilmente al deslizar o presionar un pequeño mecanismo. Sin embargo, muchos conductores desconocen que existe y tampoco saben dónde se encuentra la cerradura en la que deben introducirla para poder abrir la puerta.

«En la puerta del conductor hay una pequeña tapa que oculta la cerradura. Basta con introducir el espadín con cuidado, levantar la tapa y girar suavemente», explica Ebenezer. De esta manera, es posible acceder al habitáculo sin necesidad de forzar la carrocería ni provocar daños en el sistema de cierre. Un recurso especialmente útil pero que, sin embargo, muchos conductores ignoran.

Sin embargo, abrir el coche no siempre soluciona el problema. En algunos casos, la batería del propio mando también puede impedir que el vehículo arranque. En los modelos más modernos, el sistema de encendido funciona mediante la proximidad del mando, que transmite una señal electrónica al vehículo. Cuando ocurre esto, lo mejor es acercar el mando al sensor situado debajo del volante, un elemento preparado para identificar el dispositivo incluso cuando la batería se ha agotado. «Muchos coches modernos cuentan con este sistema de respaldo, pero pocos lo saben», comenta.

Este tipo de mecanismos de emergencia, según explica el mecánico, ponen de manifiesto que conocer algunos aspectos básicos del funcionamiento del automóvil sigue siendo esencial. «No siempre la tecnología es fiable. Por eso es importante saber cómo reaccionar cuando falla», concluye.

Funciones secretas

Durante los meses de verano, entrar en el coche después de varias horas aparcado al sol puede resultar especialmente desagradable. Sin embargo, muchos conductores desconocen que algunas llaves modernas ofrecen la posibilidad de bajar las ventanillas a distancia. Para hacerlo, simplemente hay que mantener presionado el botón de desbloqueo durante unos segundos. Así, el habitáculo puede empezar a ventilarse antes de entrar y, una vez dentro, será posible poner en marcha el aire acondicionado.

Cuando sólo se quiere abrir la puerta del conductor, algunos modelos de llaves permiten activar esta función pulsando simultáneamente los botones de apertura y cierre. Otro elemento relacionado con la seguridad es el botón del pánico que incorporan algunos de los modelos más avanzados. Al activarlo, la bocina y las luces del coche funcionan al mismo tiempo, generando una señal sonora y luminosa que puede alertar a las personas que se encuentren cerca y actuar como elemento disuasorio.

Por otro lado, algunas llaves permiten encender las luces del vehículo de forma remota, facilitando su localización entre numerosos coches. Una función sencilla que puede ahorrar bastante tiempo y evitar tener que recorrer todo el aparcamiento buscando el vehículo.

Finalmente, cabe señalar que algunos fabricantes han creado llaves equipadas con pantalla táctil, como el Display Key de BMW. Estos dispositivos permiten realizar diferentes funciones, entre ellas abrir, cerrar e incluso mover el vehículo a distancia, además de consultar datos como la autonomía disponible, la temperatura del habitáculo o el nivel de combustible.

Consejos para prevenir averías en la batería

Para evitar problemas y averías en la batería durante los meses más calurosos del año, la cadena de talleres Confortauto ofrece una serie de recomendaciones que conviene tener en cuenta.

Es fundamental comprobar que todos los elementos funcionan correctamente y evitar mantener varios dispositivos eléctricos conectados al mismo tiempo con el motor apagado, como el aire acondicionado, la radio o las luces.

Durante los meses de verano, siempre que sea posible, es aconsejable estacionar en zonas de sombra, aparcamientos subterráneos o garajes. Cuando la temperatura del interior del vehículo supera los 50 grados, la vida útil de la batería puede reducirse incluso a la mitad.

También conviene revisar el sistema de carga de la batería antes de la llegada del invierno y también antes del verano, ya que los cambios extremos de temperatura pueden afectar a su funcionamiento.

Durante la conducción, evitar las aceleraciones bruscas y aprovechar las inercias permite reducir el desgaste de diferentes componentes del vehículo, incluida la batería.

Por último, la DGT recuerda que «el calor de la época estival puede causar un deterioro prematuro de la batería del coche, ya que está diseñada para funcionar de forma correcta a 25 grados. Una temperatura mayor o menor afecta directamente a su rendimiento y, además, acorta su vida útil».