Las persianas blancas de siempre tienen los días contados: su sustituto es más elegante y práctico y va a ser la tendencia en España en 2027

Las tendencias en decoración de interior van cambiando a medida que van pasando los años. Los expertos en interior han confirmado que las persianas blancas, presentes en muchos hogares españoles, deben ir siendo sustituidas, pues su sustituto es más elegante y práctico y va a ser la tendencia en España en 2027.

Estos nuevos modelos hacen que los modelos antiguos queden obsoletos, ya que los más modernos son capaces de bloquear casi por completo la entrada de luz a la habitación, ayudan a mantener la privacidad y aportan un estilo más moderno a la decoración de tu casa.

Una modernización que mejora la estancia

Durante años, las persianas blancas fueron una de las opciones más elegidas para cubrir las ventanas de las casas. Sin embargo, las denominadas cortinas black out con guía permiten cubrir completamente la abertura y evitar que el sol penetre en la habitación. A diferencia de las tradicionales cortinas de tela negra, esta alternativa cuenta con guías que mantienen la tela pegada a los costados de la ventana.

De esta manera, se reduce al mínimo el paso de luz a través de los laterales, acabando con uno de los grandes handicaps que enfrentaba este modelo, consiguiendo un oscurecimiento mayor y prácticamente total. Además de su función práctica, este modelo destaca también por ser más limpio y aportar un toque más elegante a tus dormitorios o cualquier habitación del domicilio.

Qué son las cortinas ‘black out’ con guía

A pesar de que muchas personas ya han apostado por esta nueva tendencia en su modelo más primitivo, todavía son muchos los que continúan sin saber de qué se tratan las cortinas black out. Este modelo se caracteriza por ser una tela negra que aporta una mayor sensación de oscuridad en el domicilio, evitando que los rayos de sol puedan ingresar a la habitación.

Este modelo con guía lo que añade es que se desplaza a través de un mecanismo que incorpora guías superiores, que ayudan a mantenerla en su lugar y evitan que queden espacios abiertos entre la cortina y el marco de la ventana. Esto permite generar un ambiente mucho más oscuro, incluso cuando afuera hay sol intenso.