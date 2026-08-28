El significado del proverbio árabe del día: «Cuatro cosas hay que no regresan: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada»

Hay decisiones que pueden corregirse, errores que permiten una segunda oportunidad y heridas que el tiempo consigue cerrar. Pero existen otras cosas que desaparecen en cuanto ocurren y que ningún esfuerzo puede devolver. Este antiguo proverbio árabe lo resume con una imagen sencilla y contundente. «Cuatro cosas hay que no regresan: la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada». Cuatro ejemplos diferentes unidos por una misma enseñanza, ya que antes de actuar, hablar o dejar pasar algo importante, conviene recordar que el tiempo nunca funciona hacia atrás.

Una flecha sin vuelta atrás

La primera parte del proverbio es probablemente la más gráfica. Una flecha que abandona el arco ya no puede recuperarse para cambiar su trayectoria. Representa aquellas acciones que, una vez ejecutadas, dejan de estar completamente bajo nuestro control. Podemos arrepentirnos de haberlas realizado, pero el arrepentimiento no modifica lo sucedido.

La misma idea aparece en numerosas tradiciones de sabiduría popular, ya que actuar implica aceptar consecuencias. El proverbio no invita necesariamente a vivir con miedo a equivocarse, sino a comprender que determinadas decisiones requieren reflexión antes de dar el paso. Una vez que la flecha está en el aire, ya no existe la posibilidad de volver al punto de partida.

Las palabras también vuelan

La segunda cosa que no regresa es la palabra pronunciada. Una frase puede durar apenas unos segundos, pero sus consecuencias pueden permanecer durante años. Una disculpa puede reparar parte del daño, pero no consigue borrar completamente que aquellas palabras fueron escuchadas.

Esta preocupación por el poder del lenguaje aparece también en recopilaciones históricas de proverbios árabes. La tradición proverbial de la región está llena de advertencias sobre cuándo hablar, cuándo guardar silencio y cómo una palabra puede tener consecuencias inesperadas.

La oportunidad perdida

El tercer elemento es la oportunidad desperdiciada. Y probablemente sea el que más conecta con la vida cotidiana. Hay ocasiones que aparecen una sola vez, como una conversación que nunca tuvimos, una decisión que retrasamos demasiado, un proyecto que no empezamos o una persona a la que no dijimos a tiempo lo que sentíamos.

La vida que ya pasó

La última de las cuatro es también la más inevitable, que es la vida pasada. El proverbio coloca el pasado al mismo nivel que una flecha o una palabra porque ninguno puede recuperarse. Podemos recordar lo ocurrido, aprender de nuestros errores y cambiar nuestra manera de actuar, pero no podemos regresar físicamente a un momento anterior para vivirlo de nuevo.

Esta idea sigue apareciendo en recopilaciones modernas de proverbios árabes, donde la formulación de las «cuatro cosas que no regresan» se recoge con pequeñas variaciones de traducción, con la palabra pronunciada, la flecha lanzada, la vida pasada y la oportunidad perdida.