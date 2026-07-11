El proverbio árabe ancestral que invita a reflexionar: «Si te aplauden, nunca presumas hasta saber quién te aplaudió»

Si te aplauden será mejor que no presumas de ello hasta saber quién te aplaudió, este proverbio árabe ancestral nos invita a reflexionar. Este tipo de frases que nos llegan hasta las profundidades de nuestro corazón, llevan siglos estando presentes. Son el claro relejo de una humanidad que no ha cambiado mucho, más allá de la tecnología que nos rodea, el interior del ser humano sigue siendo el mismo, con ciertas peculiaridades que deberemos conocer y que quizás acabarán marcando una diferencia importante.

Es hora de que empecemos a pensar en un cambio a la hora de celebrar nuestros logros, podemos hacerlo de una manera diferente, con la mirada puesta en las personas externas a nosotros. Hacer un acto para ver el resultado, no sólo pasa por saber qué nos dice nuestro interior, sino también el exterior. La sensación de triunfo puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Esos aplausos que escuchamos de lejos, puede ser la puerta de entrada a un cambio que puede ser esencial en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Si te aplauden nunca presumas hasta saber quién te aplaudió

Saber quién te aplaudió es más importante que el propio gesto de aplaudir. Ver un poco más allá de lo que dicen estos expertos puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Será el momento de conocer lo que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en el entorno.

Sabemos que lo que tenemos en nuestro alrededor un cambio que hasta la fecha podríamos empezar a tener en estos días que hasta la fecha puede ser esencial. Saber más de los demás o hacerlo desde el punto de vista de un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial.

Será el momento de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar generando este plus de buenas sensaciones. Es momento de conocer lo que nos estará esperando cuando nos paramos un poco a pensar en el resultado. En lo que hemos conseguido en estos días en los que cada elemento cuenta.

Saber para quien hacemos las cosas, quién es esa persona que nos aplaude, nos puede dar más datos de nuestros intereses, en estos años y que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Invita a reflexionar este proverbio árabe ancestral

Este proverbio árabe ancestral parece lejano, pero está más cerca de nuestro día a día de lo que nos imaginaríamos. Vivimos unos días en los que realmente puede acabar siendo el aplauso la excusa perfecta para pasar del exterior al interior, de este detalle que puede acabar siendo el que nos afectará más de la cuenta.

La reflexión que nos llega de la mano de una base de elementos que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que buscamos en el pasado una explicación para el presente. Viajamos a oriente para descubrir unos proverbios que pueden darnos esas respuestas o momentos de reflexión necesarios.

“El que de joven no es acucioso, llegado a viejo en vano se lamentará”

“Una hoja ante los ojos impide ver la montaña Taishan”

“Una pulgada de tiempo es una pulgada de oro”

“El gorrión, a pesar de su pequeñez, tiene todas las vísceras”

“Quien un día fue picado por la víbora, siente temor a una soga enroscada durante más de diez años”

“La experiencia del pasado, si no cae en el olvido, sirve de guía para el futuro”

“Los verdaderos amigos se conocen en la adversidad”

“El cielo no cierra completamente el camino a los hombres”

“Si uno no entra en la guarida del tigre, ¿cómo podrá apoderarse de sus cachorros?”

“La generación anterior planta árboles y la posterior se cobija a su sombra”

20 proverbios chinos de gran valor y sabiduría.

Los proverbios chinos poseen un carácter atemporal muy valioso.

“Lo que se pierde a la salida del sol se recupera a su puesta”

“Tres simples zapateros hacen un sabio Zhuge Liang”

“Quien comete muchas injusticias, busca su propia ruina”

“La cortesía exige reciprocidad”

“Si no quieres que lo sepan los demás, no lo hagas”

“Las dichas no vienen a pares; una desgracia no llega sola”

“Un vecino cercano es mejor que un pariente lejano”

“Con el viento fuerte se conoce la resistencia de la hierba”

“Quien ha atado el cascabel al tigre, debe quitárselo por sí mismo”

“Si escuchas a ambas partes, se hará en ti la luz; si escuchas a una sola, permanecerás en las tinieblas”

Atrévete a reflexionar a pensar y a sentir esas palabras que parece que lo impregnan todo, aunque fueron pronunciados hace miles de años, son de lo más actuales.