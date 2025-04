Trump y el golf: su increíble handicap de jugador de élite y los campos que tiene en todo el mundo

Desde que ha revolucionado la economía mundial con sus aranceles, el presidente de EEUU, Donald Trump, no ha dejado que pase un fin de semana sin ir a Mar-a-Lago y a su club privado en Palm Beach para disfrutar de su deporte favorito: el golf. Algunos lo ven frívolo, otros, recomendable para oxigenar la mente tras semanas demoníacas.

Lo cierto es que la historia de Trump y el golf se remonta a varias décadas. Este deporte ha marcado tanto su vida personal como su carrera empresarial. Su pasión por el golf comenzó en su juventud, cuando jugaba en campos públicos como Cobbs Creek en Filadelfia mientras asistía a la Universidad de Fordham. Así lo detallaba The New York Times en 2016.

Desde entonces, ha convertido esta afición en una parte esencial de su identidad, llegando a declarar, en su libro The Best Golf Advice I Ever Received (2015), que «el golf es más que un juego, es una pasión». Esta pasión lo llevó a construir un imperio de campos de golf bajo la marca Trump Organization, que hoy gestiona 15 propiedades en todo el mundo, con tres más en desarrollo. Así consta en la citada Trump Organization, donde figuran propiedades como Trump National Doral, Trump Turnberry, Trump International Golf Club en West Palm Beach y Trump International Go.

El handicap oficial de Trump: 2.5

Si hay una cosa de la que presume Donald Trump es de su habilidad como golfista. Pero aún presume más de su handicap oficial: 2.5, según aparece en el Golf Handicap Information Network (GHIN) de la USGA, con el Winged Foot Golf Club como su campo base. Una puntuación excepcional.

Un handicap tan bajo indica que es un jugador de élite, capaz de hacer tres golpes sobre el par (albatros) en sus mejores días. Sin embargo, este número ha generado controversia. Expertos y compañeros de juego, como el periodista Rick Reilly en su libro Commander in Cheat: How Golf Explains Trump, sugieren que Trump exagera sus logros y a menudo infringe las reglas, como mover la bola o hacer mulligans (repetir un golpe sin penalización cuando el primero sale mal) no permitidos.

A pesar de esto, figuras como Jack Nicklaus, quien lo ha elogiado como «el mejor golfista entre los presidentes» con los que ha jugado, reconocen su talento, especialmente en su swing (su forma golpear la bola). Por su parte, Ernie Els, otro legendario golfista, estima que Trump pudo haber sido un handicap 4 o 5 en su mejor momento, aunque hoy rondaría entre 10 y 12.

Los 18 campos de golf de Donald Trump

Donald Trump es propietario de campos de golf icónicos como el Trump National Doral en Miami, famoso por su Blue Monster y por haber albergado eventos del PGA Tour, y Trump Turnberry en Escocia, sede de cuatro Open Championships.

También posee el Trump International Golf Club en West Palm Beach, donde comenzó su aventura golfística en 1999, y el Trump International Golf Links en Aberdeen, aclamado por sus espectaculares dunas. Estos campos, muchos diseñados o rediseñados por arquitectos de renombre como Tom Fazio, Pete Dye o Greg Norman, reflejan su ambición de asociarse con la excelencia en el golf.

En realidad, Donald Trump cuenta con 18 campos de golf en diferentes partes del mundo. La mayoría están operativos y otros, en proyecto:

Estos incluyen propiedades como Trump National Doral (Miami), Trump International Golf Club (West Palm Beach), Trump National Golf Club (Bedminster, Nueva Jersey), entre otros. El resto está en el extranjero:

– Escocia: tiene dos campos, Trump Turnberry y Trump International Golf Links en Aberdeen.

– Irlanda: un campo, Trump International Golf Links, en Doonbeg.

-Emiratos Árabes Unidos: actualmente, hay un campo operativo, el Trump International Golf Club en Dubái, gestionado por la Trump Organization, y otro, el Trump World Golf Club, también en Dubái, pero su apertura ha sido retrasada y no está confirmado como totalmente operativo en 2025.

-Indonesia: hay dos campos en desarrollo, el Trump International Golf Club Lido (que abrió en marzo de 2025) y otro en Bali, que aún no está terminado.

-Omán: el Trump International Oman está en construcción, con una apertura proyectada para diciembre de 2028.

Celebridades que han jugado con Trump

A lo largo de los años, Trump ha jugado con celebridades y profesionales del golf de primer nivel. Ha compartido rondas con Tiger Woods, Jack Nicklaus y Bryson DeChambeau, este último puede verse en un vídeo de YouTube de 2024. Ambos intentaron romper la barrera de los 50 golpes en 18 hoyos. También ha jugado con figuras del deporte y la televisión, como Mike Tirico y Jon Gruden, aunque algunas anécdotas sugieren que no siempre respeta las reglas en estas partidas.