Wizz Air acelera su apuesta por el mercado español con el lanzamiento de una nueva base operativa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el anuncio de una nueva base en Valencia, dos movimientos que marcan el inicio de una nueva fase de crecimiento en el país.

La aerolínea de bajo coste reforzará su presencia con nuevos aviones, más rutas y la entrada, por primera vez, en el mercado doméstico español.

La compañía, que opera con la flota más joven de Europa, prevé transportar 89 millones de pasajeros este año y alcanzar los 100 millones en 2027. Su modelo de negocio, basado en operaciones punto a punto y una amplia red de bases locales, le ha permitido consolidar un crecimiento sostenido en los principales mercados europeos.

España como mercado estratégico

España se ha convertido en uno de los pilares de esa estrategia. Según la aerolínea, el crecimiento registrado tras la pandemia ha sido «impresionante y sin precedentes». En los últimos cinco años, Wizz Air ha mantenido un crecimiento medio anual superior al 50%, multiplicando por cinco su capacidad en el país: de los tres millones de asientos que ofrecía antes de la COVID-19 ha pasado a los 15 millones actuales.

En la actualidad, la compañía opera 150 rutas desde 16 aeropuertos españoles, lo que le permite alcanzar una cuota aproximada del 5% de un mercado que mueve alrededor de 300 millones de pasajeros al año. Además, destaca una tasa de finalización de vuelos del 99,92%, asegurando que las cancelaciones se producen únicamente por causas extraordinarias como fenómenos meteorológicos o restricciones del control aéreo.

El gran hito de esta expansión llegará en noviembre con la apertura de sus nuevas bases en Madrid-Barajas y Valencia. La aerolínea basará inicialmente dos nuevos Airbus A321neo de forma permanente en el aeropuerto madrileño, desde donde operará un total de 27 rutas. La puesta en marcha de esta infraestructura supondrá un incremento cercano a los cinco millones de asientos anuales y un crecimiento estimado del 50% en la región.

Más vuelos, destinos y empleos

La nueva base también tendrá un impacto en el empleo, con la contratación de pilotos y tripulantes de cabina locales, además de la creación de puestos de trabajo indirectos vinculados a los servicios aeroportuarios y al sector turístico.

Como parte de esta nueva etapa, Wizz Air entrará por primera vez en el mercado doméstico español. La compañía competirá en rutas nacionales con tres conexiones iniciales desde Madrid hacia Asturias, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela, una red que prevé ampliar progresivamente en función de la evolución de la demanda.

En el ámbito internacional, la expansión también contempla la apertura de una nueva conexión diaria entre Madrid y Pisa, así como un aumento de frecuencias en algunas de sus rutas con mayor demanda. Milán pasará a contar con dos vuelos diarios, Roma dispondrá de tres frecuencias al día y también se reforzará la conexión con Londres.

Con esta ofensiva, Wizz Air refuerza su compromiso con España y sitúa a Madrid y Valencia como dos de los ejes de su crecimiento en Europa, en una estrategia que también contempla ampliar progresivamente sus operaciones en otros mercados españoles.

Aena y Wizz Air

Desde Aena celebraron la expansión de Wizz Air en España y destacaron la evolución de la aerolínea en el mercado nacional. Según señalaron, la compañía ha pasado de ocupar en 2018 una posición cercana al puesto 20 entre las aerolíneas que operan en la red de Aena a situarse actualmente en el séptimo lugar por volumen de actividad.

El gestor aeroportuario también puso en valor que el crecimiento de Wizz Air no se limita a los grandes aeropuertos, donde la demanda ya está consolidada, sino que también alcanza instalaciones regionales, una estrategia que calificó de positiva para mejorar la conectividad.

En este sentido, Aena mostró su satisfacción por que los planes de expansión de la aerolínea contemplen seguir reforzando este tipo de destinos y aseguró que continuará apoyando a las compañías que apuesten por crecer en la red aeroportuaria española, al considerar que ello beneficia tanto a los aeropuertos como al conjunto de la economía y la sociedad.