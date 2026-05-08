Wizz Air busca rellenar el hueco que está dejando Ryanair con la reducción de sus bases y viajes en España a causa de la subida de tasas de Aena. Ambas empresas se presentan como low cost, pero una de ellas está retrocediendo y aminorando su presencia. Si bien la aerolínea húngara no tiene entre sus planes establecer bases en territorio español, sí está invirtiendo en incrementar rutas y capacidad en el país, todo lo contrario de lo que hace la irlandesa.

OKDIARIO ha viajado al centro de entrenamiento de sus pilotos, en Budapest (Hungría), para conocer más sobre los planes de esta compañía. En dicho encuentro, Vera Jardan, directora de comunicación corporativa de Wizz Air, ha asegurado a este periódico que la aerolínea estima un «crecimiento del 39%» en su capacidad en este mismo 2026.

«España es, definitivamente, un mercado emergente cada vez más importante para nosotros, en el que nos enfocamos cada vez más», ha declarado la directiva de la compañía.

«Vemos que los pasajeros españoles están más abiertos a las aventuras y a los viajes improvisados, y definitivamente nos gustaría satisfacer esa demanda con vuelos y destinos más interesantes a diferentes países», ha continuado Jardan.

«Actualmente, ofrecemos 150 destinos», explica. «Aunque no tenemos una base, creemos que España se está volviendo un mercado cada vez más fuerte para nosotros, un lugar en el que nos gusta invertir en nuestra capacidad, en nuestra flota», ha sentenciado.

Wizz Air en España

Wizz Air ya ofrece 144 rutas a 15 países distintos en España, además de haber logrado un índice de fidelización del 99,85%. En estos momentos, la compañía ya opera en un total de 16 aeropuertos españoles, incluidos Alicante, Barcelona, Bilbao, Castellón, Fuerteventura, Ibiza, Madrid, Málaga o Santander. En ese orden de cosas, la aerolínea acaba de inaugurar una conexión entre Menorca y Budapest.

No obstante, hay otra cara de la moneda que no se suele tener en cuenta: es un empleador de numerosos españoles. En concreto, un total de 145 personas procedentes de España ya son miembros de la tripulación de Wizz Air.

Es más, este periódico ha conocido de primera mano a varios españoles preparándose para ser pilotos en el centro de entrenamiento de la aerolínea húngara.

Preguntados por OKDIARIO, estas personas han asegurado que en España es mucho más difícil acceder a este tipo de empleo, dado que la oferta es mucho menor. Por ello, muchos se van a Budapest a lograr su sueño de manejar un avión. De hecho, alguno de los instructores de las instalaciones de preparación de profesionales también tiene un origen español.

Wizz Air ha asegurado que la procedencia de sus estudiantes es muy diversa, dado que llegan personas de múltiples partes del mundo interesándose por formar parte de la compañía. Además, para ello, la aerolínea ofrece una línea de ayudas para poder cubrir los gastos y formarse.

Mientras eso sucede, Ryanair recorta posiciones. Además de cerrar la base de la capital gallega, la aerolínea irlandesa canceló todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias este invierno.