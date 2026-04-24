Mosquera (WizzAir): «Tenemos queroseno a buen precio asegurado para los próximos seis meses»
La aerolínea prevé incrementar el número de pasajeros en España un 40% durante 2026
Airbus reduce un 25% el consumo de sus nuevos aviones: evita una caída de pedidos tras subir el queroseno
Silvia Mosquera, directora comercial de la aerolínea húngara WizzAir, ha concedido una entrevista a OKDIARIO para hablar del desarrollo de esta compañía en España y de cómo están afrontando la crisis energética. La directiva ha asegurado que pueden mantener unos precios competitivos gracias a que sus aviones son modernos y consumen menos. Además, los contratos de suministro de queroseno aseguran el 70% de su combustible «a un buen precio para los siguientes seis meses».
Por otro lado, la responsable ha explicado que la aerolínea está creciendo con fuerza en España. En ese sentido, WizzAir prevé incrementar el número de pasajeros en el país en hasta un 40% durante 2026 tras abrir 15 nuevas rutas aéreas.
Pregunta.- ¿Cómo está siendo la expansión de WizzAir en España?
Respuesta.- En estos últimos dos o tres años WizzAir ha crecido muchísimo en España. Concretamente, el año pasado, en 2025, hemos tenido 9,6 millones de pasajeros en España y, este año, para 2026, tenemos un crecimiento prácticamente del 40%. Esto significa que estamos incrementando nuestra capacidad en asientos un 40% y esperamos tener alrededor de los 13 millones de pasajeros. Claramente, WizzAir está apostando mucho por el crecimiento en España.
No tenemos bases en España. Esto quiere decir que nosotros operamos desde otras bases que tenemos en Europa con España como destino. Aun así, estamos operando en 16 aeropuertos en España. Obviamente, cuando empezó sus operaciones, empezó volando a Madrid o Barcelona. Luego creció mucho por el sur: Málaga, Alicante, las Islas Canarias, las Islas Baleares… Pero, recientemente, también hemos anunciado rutas en el norte, como, por ejemplo, Bilbao y Santander.
Estamos apostando mucho por España. Es un mercado que está creciendo mucho y en el que estamos firmemente comprometidos. Es una aerolínea muy fuerte y con mucho que hacer en el centro y este de Europa, pero también en los últimos años está expandiendo más por el oeste. Estamos conectando mucho España con Italia y con UK.
P.- ¿Por qué elegisteis España?
R.- El turismo está creciendo muchísimo en España. Ahora, debido al conflicto de Oriente Medio, vemos que la demanda se está trasladando más a Italia y a España. Nosotros monitoreamos la demanda. Si vemos que rutas que tenemos en España están funcionando muy bien, eso nos permite añadir nuevas frecuencias y podemos probar nuevos destinos. También estamos en contacto con Aena, con todas las oficinas de turismo de España. Trabajamos mucho con Turespaña y eso nos ayuda también a comunicar España como destino.
P.- ¿Vamos a ver una base de WizzAir en España?
R.- Como española, me encantaría. Pero, siendo muy honestos, en el corto plazo no está prevista una base en España. También es cierto que no tenemos una necesidad operacional clara de tener la base ahí. Como tenemos tantas bases en Europa (tenemos 40 bases), solamente tenemos que conectarlas con los 16 aeropuertos en los que volamos en España. No hay necesidad de tener una base allí. Pero bueno, no se sabe. Todo podría pasar en el futuro. Sí que te digo que, para este año, no está previsto.
P.- ¿Tenéis pensado abrir nuevas rutas en España?
R.- Para 2026 hemos anunciado ya 15 nuevas rutas. Como el crecimiento es de un 40%, no todo son nuevas rutas. En algunos casos, lo que hacemos es aumentar frecuencias, es decir, poner más vuelos en rutas que ya tenemos. Pero hemos anunciado ya 15 nuevas. Lo más reciente son las cinco rutas que hemos anunciado desde Turín. Hace un par de semanas, anunciamos una nueva base en Turín, en Italia, y hemos anunciado nuevas rutas desde allí a Madrid, a Barcelona, a Málaga, a Valencia y a Bilbao.
Además de estas rutas, este año habíamos anunciado ya otras, por ejemplo, desde Bilbao a Venecia y Milán, o desde Santander a Sofía y Tirana. También hemos anunciado el Budapest-Menorca, porque desde Budapest ya volábamos a Palma y a Ibiza. Ahora hemos anunciado para este verano el Palma de Mallorca-Nápoles. 15 rutas ya llevamos anunciadas este año.
P.- ¿Qué crees que os diferencia de otras aerolíneas?
R.- Nuestro modelo. Nosotros siempre decimos que somos una ultralow cost, pero con un foco muy centrado en el cliente. Tenemos también nuestro programa, que le llamamos customer first. Lo que claramente nos identifica y está en nuestro ADN es ofrecer unos precios muy competitivos, porque así podemos estimular la demanda y podemos democratizar el viajar.
Tú puedes encontrar vuelos desde 19 € a muchos destinos y esto lo que hace es que todo el mundo pueda viajar. Te sale mucho más caro, seguramente, el taxi. O lo que decimos muchas veces: comprarte unos sneakers sale más caro que un vuelo WizzAir. Eso es lo que está en nuestro ADN, que es democratizar el poder viajar con unas tarifas muy competitivas al mismo tiempo. Para nosotros es muy importante el servicio al cliente.
Nosotros tenemos una flota que es muy joven. La edad media de nuestros aviones es de 4 o 5 años. Es una flota muy joven. Podría decir que tenemos la flota más eficiente, porque tenemos los A321neo, los aviones de Airbus. Esto nos da una ventaja competitiva importante: menos consumo de fuel, entre el 17 y 20% menos. En este escenario en el que el coste de fuel está subiendo, tener una flota que es muy eficiente, que tiene menos emisiones y menos huella de ruido…
También nuestras tripulaciones destacan por muy buena atención al cliente y estamos invirtiendo continuamente en cómo mejorar la experiencia del cliente, pero siempre manteniendo nuestra estructura de costes baja para poder ofrecer unos precios bajos.
P.- ¿Podéis mantener la política de precios bajos con los problemas que hay con el queroseno?
R.- Nosotros hemos comunicado que tenemos una buena posición de hedging. Las aerolíneas lo que hacen es comprar el fuel con anticipación a unos precios determinados. Entonces, cuando empezó todo este conflicto, en marzo, teníamos más del 80% de hedge. Ahora, para los siguientes seis meses, estamos cubiertos con más del 70%. Significa que eso está cubierto a un buen precio que ya habíamos contratado con anticipación. Eso nos permite que nuestros costes no suban demasiado gracias a nuestra política. Eso, unido al menor consumo de fuel en comparación con otras aerolíneas que no tienen una flota tan eficiente, nos deja una buena posición competitiva y nosotros no hemos repercutido el fuel en nuestros precios dinámicos. Seguimos ofreciendo unos precios muy competitivos.