Los nuevos aviones que Airbus está fabricando logran reducir el consumo de combustible «en torno a un 25%», según indican a OKDIARIO fuentes de la compañía. Esto representa una ventaja comparativa de los modelos de última generación en un contexto en el que el precio del queroseno se encuentra disparado a causa de la guerra de Irán. Sin embargo, pese a ello, el fabricante no está notando un descenso en sus pedidos, que «en marzo crecieron con fuerza».

Ante los riesgos geopolíticos que pueden desembocar en una crisis en el sector de la aviación, cabría la posibilidad de que los fabricantes sufrieran por efecto dominó el incremento del coste del combustible.

Las aerolíneas ya han advertido que es probable que la falta de queroseno provoque una subida de su coste que se acabe trasladando a los billetes de los pasajeros. Siendo así, la demanda podría reducirse y el sector contraerse.

Los aviones de Airbus

Sin embargo, Airbus mantiene una fortaleza en esta situación: sus últimos aviones son capaces de consumir alrededor de un 25% menos, convirtiéndose en una opción a tener en cuenta cuando el queroseno se dispara. En ese sentido, las mismas fuentes indican que la compañía no está notando ningún descenso en los pedidos, sino más bien que, siguiendo datos de marzo, estos se están incrementando con una fuerza considerable.

«Ahora mismo, tan sólo alrededor de un tercio de toda la flota que hay en servicio son aviones de nueva generación», es decir, las aerolíneas pueden captar lo que está sucediendo en Irán como un aviso.

Es decir, las compañías tienen ahora más que nunca un incentivo para renovar su flota y, por tanto, incrementar o acelerar los pedidos a Airbus. Así, el fabricante tiene las herramientas necesarias para no verse salpicado por la crisis energética y salir más reforzado.

La falta de queroseno

Algunas entidades reputadas, como la agencia de calificación Scope Ratings, ya están advirtiendo de que la falta de queroseno puede ser un riesgo que se esté infravalorando. Michel Bove, director de calificaciones corporativas de la agencia, ha asegurado que «la variable que determinará qué aerolíneas siguen volando no será una posición en derivados que cubra la exposición a la volatilidad del precio del combustible, sino si las compañías pueden, físicamente, acceder a él».

El directivo de Scope ha asegurado que «la dependencia europea del suministro del Golfo expone a las aerolíneas más de lo que sugieren sus ratios de cobertura». En ese sentido, el profesional ha recordado que «el 43% de las importaciones de combustible de aviación de Europa en 2025» tuvo como origen la zona más afectada por el conflicto bélico.

Además, Bove asegura que «países mediterráneos como España, Italia y Grecia» cuentan «con una mayor dependencia»: «Dependen de rutas de petroleros a través del Canal de Suez y el Mediterráneo oriental». «Los hubs del norte de Europa, abastecidos principalmente por refinerías del Atlántico y redes de oleoductos, están relativamente más protegidos», ha argumentado.

Sin embargo, fuentes solventes de importantes aerolíneas mantienen discrepancias con esta postura: «España está muy bien posicionada porque tiene el suministro cubierto». Estas mismas fuentes indican que todavía no se ha llegado a ninguna medida de las que se toman en caso de crisis grave.