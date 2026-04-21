La aerolínea Iberia, junto con el grupo IAG, se protege de crisis energéticas como la surgida por la guerra de Irán gracias a la obtención de la nueva licencia para mantener, reparar y revisar los motores de los modelos de avión más vendidos en la actualidad en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Esto se debe a que este negocio «no es cíclico», es decir, no depende tanto de problemas puntuales, pues es una actividad que va a ser necesaria en cualquier contexto, según informan a OKDIARIO fuentes de la compañía.

Por tanto, la compañía está apostando por un negocio que puede reportarle todavía más seguridad. De hecho, tan sólo hay siete empresas que tengan el permiso necesario para llevarlo a cabo.

Además, las previsiones señalan que el 70% de los motores de avión se encontrarán entre los que puede mantener Iberia en Madrid en 2035, por lo que el mercado se irá ampliando con los años.

En concreto, la nueva licencia permite a la aerolínea operar sobre los motores CFM LEAP, es decir, la opción mayoritaria en la familia Airbus A320neo y la única opción de los Boeing 737 MAX. Ambos son los modelos más vendidos en la actualidad por los fabricantes.

«El mantenimiento de este tipo de motores será uno de los principales vectores de crecimiento del sector a nivel global», ha asegurado la compañía. Fuentes de la empresa aseguran que este movimiento supone «una muestra de fuerza» de Iberia e IAG en un contexto en el que las aerolíneas europeas están sufriendo los efectos de la falta de queroseno por el conflicto bélico.

Iberia y el mantenimiento de motores

Para llevar a cabo esta nueva empresa, IAG e Iberia han creado una nueva mercantil llamada IAG Engine Tech. «Esta nueva sociedad, que tendrá mayoría de Iberia e IAG (75%), gestionará el conjunto del negocio de mantenimiento de motores del grupo y potenciará la producción de motores de Iberia MRO para dotarla de mayor escala y especialización, de forma que permitirá no solo mantener, sino también hacer crecer el empleo actual de Iberia MRO», ha asegurado la compañía.

En ese sentido, un 25% de la nueva empresa será para «un socio minoritario internacional» del que, por el momento, se desconoce el nombre. Con ella, Iberia e IAG explotarán este nuevo negocio que, a su vez, ayudará a reducir la exposición a crisis energéticas.

El nuevo socio «aportará capacidades industriales (know-how técnico), presencia global y una importante inversión», según ha señalado la compañía a través de un comunicado interno al que ha podido tener acceso este periódico.

«IAG Engine Tech dará servicio al 100% de motores Narrow-Body de IAG y tendrá foco también en el mercado a terceros, creando la oportunidad de desarrollar un negocio que, además de alcanzar los objetivos de rentabilidad, nos garantice carga de trabajo sólida y estable, así como posibilidades de crecimiento», asegura dicho comunicado.