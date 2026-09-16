Ibiza se moviliza contra la ampliación del aeropuerto. «La protesta no busca acabar con el turismo, sino modificar el modelo», ha precisado el portavoz de la denominada Asociación de Jóvenes de Ibiza (AJE), Víctor Torres, que ha convocado para la tarde del domingo una manifestación bajo el lema No a la ampliación del aeropuerto, basta de masificación, con el objetivo de mostrar un rechazo social amplio al proyecto de reforma presentado por AENA.

Una convocatoria que también tendrá su réplica en Palma en otra manifestación ciudadana por idéntico motivo, aunque en este caso en relación al aeródromo palmesano. En la capital balear, será una quincena de entidades vecinales, ecologistas y contrarias a la turistificación las que se han sumado a la convocatoria y reclaman frenar la apertura de nuevas rutas aéreas, prohibir los vuelos nocturnos, los jets privados, eliminar las subvenciones a los carburantes de la aviación e implantar la cogestión aeroportuaria, como también exige el Ejecutivo balear de Marga Prohens.

En el caso de Ibiza, el proyecto que motiva la convocatoria contemplaría, según los organizadores de la protesta, un aumento del número de puertas de embarque, la ampliación de la sala VIP y la creación de una zona exclusiva para vuelos no Schengen.

Según denuncia la AJE, estas actuaciones incrementarán la presión sobre el territorio y sobre servicios públicos esenciales como la sanidad, la movilidad y los recursos hídricos, además de afectar al entorno del Parque Natural de ses Salines, muy próximo a las instalaciones.

El vicepresidente de la AJE, Víctor Torres, ha insistido en que la protesta no busca acabar con el turismo, sino modificar el modelo actual para hacerlo compatible con las necesidades de la población local.

«Sabemos que el turismo es muy importante para Ibiza, pero lo que no queremos es que el turismo viva de Ibiza», ha resumido.

La convocatoria ha ido sumando en los últimos días un respaldo social muy amplio. Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que invertirá 1.000 millones en los aeropuertos de Baleares pese al rechazo social a cualquier ampliación de la actividad convocada para el próximo día 20 en Palma e Ibiza.

Para ello, el Ejecutivo ha aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de 1.030 millones de euros en los aeropuertos de Baleares.

La inversión se distribuye, en concreto, en 621 millones para el aeropuerto de Palma; 229,7 millones en el de Ibiza; 170,7 millones en el de Menorca y 7,9 millones de inversión en el aeropuerto de Son Bonet.

En el caso de Palma, el Gobierno invertirá 621,6 millones de euros en los próximos cinco años y, entre las principales actuaciones, destacan la mejora de la seguridad, con actuaciones en máquinas de inspección de equipajes, entre otras actuaciones. También hay previstas actuaciones en campo de vuelo y plataforma, mejoras en la terminal, como la renovación de pasarelas de embarque, entre otras.