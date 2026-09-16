Chupa Chups crea un envoltorio «imposible» de abrir capaz de aguantar más de 1.000 kilos para luego, anunciar justo lo contrario

Todos hemos pasado por ello alguna vez: tirar de la pestaña de un Chupa Chups, girar el palo, probar con las uñas y acabar recurriendo a los dientes. La marca lo sabe, y por eso está desplegando en Europa un nuevo envoltorio más fácil de abrir. Lo curioso es cómo ha decidido contarlo: con «Chupa Chups Impossible», una edición limitada con un envoltorio pensado para que nadie consiga abrirlo.

La campaña, recogida por Reason Why, lleva la firma creativa de la agencia BBH Londres y convierte una queja histórica de los consumidores en un reto viral con influencers y creadores de contenido.

Un caramelo blindado con materiales de ingeniería

En un vídeo en clave de humor, la marca del grupo Perfetti Van Melle presenta este envoltorio como si fuera un desarrollo de alta tecnología. Según explica, el caramelo va encerrado en una carcasa de compuesto de carbono reforzada con fibras de aramida, recubierta de carburo de silicio y rematada con una capa de caucho líquido.

El resultado, siempre según la parodia de la marca, es un envoltorio capaz de resistir cuchillas, altas temperaturas y la fuerza de cualquier persona. Materiales que suenan más a blindaje militar o a la industria aeroespacial que a una golosina.

De una queja real a una campaña que busca conversación

Detrás del humor hay una decisión de producto. No es la primera vez que la marca busca sorprender: hace unos meses ya dio que hablar con un sabor inspirado en las albóndigas de IKEA. El nuevo envoltorio es la respuesta de la compañía a la experiencia de los usuarios, y la campaña lo es a la conversación que esos mismos consumidores llevan años manteniendo en redes sociales. La marca ha explicado en LinkedIn el concepto creativo y cómo se creó el «envoltorio imposible».

La idea, según la propia Chupa Chups, es transformar una fricción real del producto en una idea creativa capaz de generar conversación de forma orgánica. Antes del lanzamiento, la marca ya había calentado el terreno con una fase teaser en la que anunciaba una solución a las quejas acumuladas durante años.

En España, Dentsu X y Dentsu Story Lab se han encargado de adaptar la campaña internacional, planificar los medios y coordinar las activaciones con creadores, mientras que Meme, agencia de social media de la marca, gestiona los contenidos que se publican en redes.

El reto: abrirlo… y descubrir la sorpresa

La gracia está dentro. «Chupa Chups Impossible» esconde en su interior el nuevo envoltorio fácil de abrir. La marca ha enviado estos caramelos a creadores internacionales de perfiles muy distintos: lifestyle, humor o canales dedicados a probar productos y llevar objetos cotidianos al límite. Sus intentos por abrirlo forman parte del relato de la campaña.

«Hemos invitado a medios y creadores seleccionados a poner a prueba sus habilidades de ‘desenrollado’. Veamos quién puede conquistarlo», señala la compañía, que añade que dentro se oculta «la verdadera sorpresa»: un envoltorio más sencillo de abrir, sin renunciar a la seguridad, la frescura ni la calidad.

#ChupaSpeedChallenge, el desafío para el público

El público también puede participar a través del #ChupaSpeedChallenge, un reto que invita a cronometrar cuánto se tarda en abrir el nuevo envoltorio y a compartir el resultado en Instagram y TikTok. Una iniciativa que, según la marca, nace de la escucha activa.

«Sabemos que a internet le encantan los desafíos y conocemos las conversaciones sobre cómo abrir un Chupa Chups», ha explicado Roel Nouws, director comercial de Perfetti Van Melle.

El nuevo envoltorio ha llegado primero a una selección de mercados y la compañía prevé que esté ampliamente disponible a finales de año. En el caso de España, la marca situó su llegada a partir de marzo.