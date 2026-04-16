Chupa Chups sorprende con un nuevo sabor inspirado en las albóndigas de IKEA: se repartirán gratis en junio

Aunque parezca mentira o una broma de mal gusto, dos empresas totalmente distintas se han unido para crear un producto único y singular que nadie podría imaginar. Son la marca de muebles suecos IKEA y Chupa Chups, que han sacado un caramelo de palito con sabor del plato más famoso de IKEA: sus albóndigas.

Así que de esta manera, a partir del 30 de junio, cientos de tiendas de Ikea repartidas en más de 30 países empezarán a ofrecer Chupa Chups con sabor a su plato de albóndigas de forma completamente gratuita para todos sus clientes. El primer testeo de ambas compañías de este arriesgado producto será de un millón de ejemplares entre todas sus tiendas. Aunque parezca un disparate, Chupa Chups ha estado trabajando durante varios meses minuciosamente para crear un dulce que tenga la esencia del clásico plato de albóndigas y acompañamiento de salsa de arándanos de IKEA, pero sin perder el espíritu de lo que es un Chupa Chups porque, al fin y al cabo, se está vendiendo un dulce.

Desde la Chupa Chups tomaron la idea con mucha ilusión e iniciativa, como bien apuntó Martin Holfling, su gerente global de marketing: «Cuando IKEA nos invitó a explorar una piruleta inspirada en su icónica albóndiga sueca, nos intrigó de inmediato. En Chupa Chups, siempre buscamos nuevas maneras de sorprender y deleitar a la gente. Este Chupa Chups de edición limitada es nuestro divertido homenaje a un sabor que la gente de todo el mundo asocia con Ikea, reinventado de una forma única». Esta iniciativa es reflejo del espíritu e idiosincrasia de ambas marcas, que han llegado a un público tan global y heterogéneo mediante la constante innovación y el reinventarse a sí mismas una y otra vez. Si funcionará o no, no lo sabemos todavía con certeza y claridad, pero seguro que dará mucho que hablar en los próximos meses.