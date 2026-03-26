Así es la alfombra natural que está arrasando en IKEA: es grande, natural, cuesta poco y dura mucho

¿Notas desde hace tiempo que le falta algo a tu salón? ¿Estás mirando alfombras pero no te convencen ni los precios ni los diseños? Pues echa un ojo a esta: la Alfombra Lohals está arrasando en IKEA con una combinación de materiales naturales (solo yute), unas medidas más que generosas (160 x 230 cm), un mantenimiento de lo más sencillo y un precio que ahora es un poco más atractivo: la tienes por solo 69 €.

Es una alfombra natural pensada para salones, pero también para habitaciones grandes y/o comedores. Te atraerá por su aspecto, pero te enamorará por sus acabados y facilidades.

¿Por qué recomendamos esta alfombra?

Está hecha al 100% de yute natural, que es resistente, con una textura que da calidez y totalmente sostenible.

Al ser plana, es fácil de aspirar y cuidar, algo que se agradece en el día a día.

Mide 160 x 230 cm y tiene un grosor de 1,3 cm, ideal para salones, aunque hay otras opciones de tamaño.

Sus colores son neutros y naturales, combinan con cualquier estilo.

Comprar en IKEA por ( 79,99 € ) 69,99 €

Alfombra Lohals

Lo primero que notas al ver la Alfombra Lohals es que derrocha personalidad aunque no lo parezca. Tiene una textura y un tono naturales que le dan un aspecto totalmente artesanal rarísimo de encontrar a ese precio. Es el efecto del yute natural, que otorga calidez y un toque orgánico allá donde va. Por otra parte, como es tan plana y compacta, resulta bastante práctica y cómoda (y es más fácil de limpiar también). Además, su peso hace que se mantenga estable, aunque es recomendable colocar algo de peso en las esquinas durante unos días para que se aplane completamente. Eso sí, puede oler un poco al estrenarla, pero es algo que desaparece a los pocos días con una buena ventilación.

Con unas medidas de 160 x 230 centímetros, esta alfombra es perfecta para cualquier salón. Un último consejo: si la compras, hazte con una protección antideslizante para que quede perfecta.

Esto es lo que dicen quienes la tienen en casa

Todos los usuarios destacan su acabado natural y lo duradera que es. Algunos señalan que es bastante pesada, pero eso ayuda a que se quede quieta en el sitio. Aquí puedes leer varias reseñas reales:

«Me ha encantado. Es muy bonita y cumple su función.»

«Muy bien. Lo que esperaba. Natural y cálida. Quizá un poco pesada, pero eso facilita que no se mueva.»

«Precio y calidad perfectos. Compré la alfombra hace aproximadamente un año para ponerla debajo de la mesa del comedor y todavía está como nueva.»

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IKEA ofrece la entrega a domicilio en un plazo de entre 24 y 48 horas, aunque también cuenta con la opción de recoger en tienda gratis y en tan solo unas horas. ¡Tú decides!

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