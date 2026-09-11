Ante el miedo a nuevos apagones, Lidl se adelanta y pone a la venta un generador eléctrico portátil que funciona sin enchufe

El apagón del 28 de abril de 2025 pilló a millones de españoles sin demasiadas alternativas. Muchos tuvieron que recurrir a las linternas, baterías externas y radios que volvieron entonces a cobrar importancia y ahora, más de un año después, la posibilidad de otro corte de suministro sigue siendo algo que se teme. De hecho este mismo verano, Red Eléctrica ha recurrido varias veces al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), que permite reducir durante un tiempo el consumo de grandes clientes cuando es necesario ajustar generación y demanda. El episodio más reciente se produjo en agosto y volvió a recordar lo complicado que resulta desenvolverse cuando falla algo tan cotidiano como la electricidad.

Por ello destaca ahora Lidl un aparato pensado para tener corriente aunque no haya un enchufe disponible. Es el generador eléctrico Inverter de 800 W de Parkside, que funciona con gasolina y cuesta 174,99 euros. No está diseñado para mantener una casa entera funcionando si se va la luz, pero sí para conectar aparatos concretos dentro de su límite de potencia. Un aparato que puede ser también muy útil para quien necesite electricidad durante una acampada o vaya a trabajar en un lugar sin acceso a la red. Tiene unas dimensiones son bastante contenidas para tratarse de un generador, pesa algo menos de 12 kilos y lleva un asa para moverlo con mayor facilidad.

Lidl pone a la venta un generador eléctrico portátil que funciona sin enchufe

Parkside ha optado por un motor de cuatro tiempos de 56 cm³ y un depósito de gasolina con capacidad para tres litros. El generador alcanza los 800 W de potencia máxima y dispone de una toma de corriente de aproximadamente 230 V. El arranque es mediante tirador, mientras que el encendido electrónico no necesita mantenimiento. Hasta aquí, su funcionamiento responde a lo que cabe esperar de un pequeño generador de gasolina, pero existe una característica especialmente interesante si pensamos utilizarlo para algo más que alimentar una herramienta.

Se trata de su tecnología inverter digital. Según las especificaciones en el bazar online de Lidl, proporciona una tensión sinusoidal estable y sin distorsiones como la de la red eléctrica. Esto permite utilizarlo con dispositivos más sensibles, entre los que la propia marca menciona televisores, equipos de música y ordenadores. El aparato cuenta también con protección frente a sobrecargas y corta automáticamente la corriente si detecta una. Algo parecido sucede con el aceite: controla su nivel y se apaga cuando resulta demasiado bajo.

No sirve para alimentar toda la casa durante un apagón

Los 800 W que señalan desde Lidl son importantes porque determinan qué podemos pedirle realmente. Aunque se indique que puede utilizarse como generador de emergencia durante un apagón, eso no significa que podamos conectarlo a cualquier electrodoméstico. Antes de enchufar un aparato habrá que comprobar cuánto consume y asegurarse de que no supera la potencia admitida. Si se utilizan varios al mismo tiempo, también habrá que tener en cuenta su consumo conjunto.

Un ordenador portátil encaja mucho mejor con la propuesta de este Parkside y, también puede resultar útil para pequeños aparatos compatibles con su potencia o determinadas herramientas eléctricas. Esa limitación hace que tenga más sentido como solución para mantener en funcionamiento aquello que realmente necesitamos durante un corte puntual que como sustituto de la red doméstica. Fuera de casa ocurre algo parecido: podemos llevarlo al camping o utilizarlo en lugares sin corriente sin tener que depender de una batería cargada previamente.

Un formato portátil que pesa 11,85 kilos

Mover un generador de gasolina no es comparable a llevar una batería externa, aunque Parkside ha intentado que este modelo resulte manejable. Mide aproximadamente 34 x 33,5 x 35 centímetros, pesa 11,85 kilos y el asa integrada permite levantarlo y cambiarlo de sitio. Los pies de la base son antideslizantes y antivibración, algo necesario para mantener el aparato estable mientras el motor permanece encendido.

Tampoco hay que esperar que funcione sin hacer ruido. La ficha de Lidl recoge un nivel de presión acústica de 73,3 dBA y una potencia acústica de 92,9 dBA. El motor trabaja a 4.800 revoluciones por minuto y para su mantenimiento se incluyen algunos accesorios: un embudo de llenado con manguera, una llave para bujías y dos llaves Torx. Son detalles menos llamativos que los 800 W, pero importantes en un aparato que funciona con combustible y necesita un mantenimiento diferente al de una estación eléctrica con batería.

Por último recordemos algo importante y es que el generador Parkside que Lidl vende por 174,99 euros, no se puede utilizar dentro de casa ni en garajes u otros espacios cerrados, debido al monóxido de carbono que produce la combustión de su motor con gasolina. Debe funcionar en el exterior y respetando las instrucciones de seguridad del fabricante. Por tanto con este producto de Lidl podemos disponer de electricidad sin depender de un enchufe, pero tan importante como conocer sus posibilidades es saber dónde y cómo puede utilizarse con seguridad.