El coste del plan antiapagones: España dispara el consumo de gas y llega al invierno con menos reservas

España tiene sus almacenes de gas en un 73,4% de su capacidad a fecha 8 de septiembre, el menor porcentaje desde antes de la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En estas mismas fechas, en 2025 había un 85% de gas en los almacenes de España, mientras que en 2024 y 2023 era del 100%.

En 2022, año de la invasión de Ucrania y del incremento de los precios del gas, estaban en el 85%. Hay que recordar que Bruselas obliga a los países miembros a llenar sus almacenes hasta el 90% antes del 1 de noviembre, con el objetivo de tener energía para pasar el invierno sin cortes de suministro.

España se ha retrasado en la acumulación de gas, puesto que en mayo era el segundo país de Europa con los almacenes de gas más llenos, al 66%, muy por encima de la media europea y por delante de Alemania, Italia y Francia. Sin embargo, a principios de septiembre la situación ha cambiado y Francia ya está por encima de España (74%), mientras Alemania sigue teniendo un grave problema, puesto que está en el 54%. Italia está en el 84%.

Por tanto, España tiene por delante un esfuerzo adicional para comprar gas en el mercado y llenar los almacenes de cara al invierno. Pero con dos problemas adicionales.

Primero, los precios están subiendo por las nuevas turbulencias en la guerra de Irán. El gas TTF, de referencia en Europa, ha subido otro 4% y rozaba los 80 euros a primera hora de la tarde del miércoles, el precio más alto desde 2022.

Los expertos señalan que Europa -y España- tienen un problema, puesto que todo el gas natural licuado se lo está llevando Asia, y será necesario que suba por encima de los 100 dólares para que no sea atractivo para China y los barcos los puedan comprar los países europeos.

Por lo tanto, los países europeos tendrán que gastar más para llenar sus almacenes, que actualmente están en el 67%, cinco puntos porcentuales menos que la media de los últimos años a primeros de septiembre.

Y, segundo, el consumo de gas para generar electricidad está disparado en España por las medidas antiapagones aprobadas por Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, gestor del sistema nacional, y por la falta de renovables. De hecho, Red Eléctrica ha tenido que cortar la luz a las grandes compañías seis veces este año para evitar problemas de suministro.

En julio y agosto, el gas ha sido la segunda energía más utilizada en España para generar electricidad, por detrás solo de la fotovoltaica. Las medidas de Corredor obligan a que las centrales de ciclo combinado estén preparadas ante un posible apagón, como ocurrió el 28 de abril de 2025.

En lo que va de septiembre, el uso de gas para generar electricidad ha subido un 80%, según los datos de Red Eléctrica, mientras caen la nuclear y la eólica.

España tiene que llenar sus almacenes en poco más de un mes con los precios por todo lo alto y el consumo interno en máximos.

En este contexto, los rusos han hecho presencia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado este miércoles que Europa se perjudica a sí misma al comprar gas caro a precios de mercado en lugar de optar por la opción rusa, más barata.

En efecto, la cuadratura del círculo para Europa se produce porque tiene que llenar sus almacenes con el veto a las compras de gas ruso. Con la exportación de Qatar —habitualmente segundo productor mundial de GNL— paralizada por la guerra de Irán, el veto al gas ruso incide en los problemas de los países miembros para cumplir con el llenado de los almacenes de gas hasta el 90%. El invierno se acerca y el fenómeno El Niño amenaza con semanas de frío intenso.