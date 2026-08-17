Thiago Mendes le guarda rencor a Neymar: le niega el saludo tras su sonada polémica

Thiago Mendes y Neymar Jr. han escrito un nuevo capítulo en su rivalidad personal. No es ningún secreto que su relación no es la mejor del mundo, ya que el centrocampista lesionó al atacante en 2020 tras una durísima entrada durante un PSG-Lyon. Además, volvieron a tener una fuerte polémica en febrero de 2026, donde el ex del Barcelona recordó lo sucedido y le llamó babaca (idiota). En esta ocasión, el jugador del Vasco da Gama le ha negado el saludo hasta en dos ocasiones.

El clima de tensión no se hizo esperar. Durante el pasamanos habitual entre todos los jugadores y el cuerpo arbitral, el de São Luís dejó al delantero con el brazo extendido. El ex del PSG se mostró sorprendido, aunque no quiso darle más repercusión al asunto y continuó con el procedimiento.

الاسطورة نيمار يمد يده ليصافح تياغو مينديز ولكنه يتجاهل نيمار 😨😨😨😨😨😨😨😨 pic.twitter.com/rYOAdTpbgR — Team Neymar (@TeamNey10) August 16, 2026

Ambos futbolistas eran lo capitanes de sus respectivos equipos, por lo que tuvieron que verse las caras justo después del saludo denegado. Neymar no se olvidó del gesto y la hostilidad fue mucho más palpable, ya que evitaron cruzar miradas en todo momento. Finalmente, el Santos consiguió imponerse al Vasco da Gama con un contundente 0-3. Gabriel Barbosa, Willian Arao y Luan Peres fueron los encargados de anotar los goles.

La acción de Thiago Mendes es curiosa, ya que fue él quien lesionó a su rival en el 2020. Sin embargo, parece que al centrocampista no le sentaron nada bien las palabras de su compatriota, que recordó la lesión que le provocó cuando jugaba en el PSG, además de llamarle idiota. Su relación está cada vez más tensa, pero no se enfrentarán más en liga este 2026.

Neymar se quedó un minuto fuera por la nueva ley antidemoras

El nuevo reglamento del fútbol afectó directamente al ex del FC Barcelona. El portero del Santos, Gabriel Brazao, solicitó atención médica durante el encuentro. El árbitro consideró que el guardameta quería ganar una ventaja de tiempo y el atacante tuvo que abandonar el terreno de juego durante un minuto.