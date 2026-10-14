Cox, utility global integrada de agua y energía, ha firmado un acuerdo con el Gobierno de la República de El Salvador para impulsar un programa de inversiones estimado en 2.900 millones de dólares destinado al desarrollo y modernización de infraestructuras estratégicas de agua y energía en el país.

El acuerdo fue suscrito en Casa Presidencial por el presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, y se articula en torno a cuatro alianzas estratégicas en los ámbitos del almacenamiento energético, la generación solar fotovoltaica, el gas natural y la gestión del agua y el saneamiento.

La operación representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Cox en América Latina y refuerza su modelo como compañía integrada, con capacidad para desarrollar, financiar, construir, operar y mantener infraestructuras críticas de agua y energía.

A través de esta alianza, Cox pondrá al servicio de El Salvador su experiencia industrial, tecnológica y financiera para contribuir a reforzar la seguridad energética, aumentar la presencia de energías renovables y mejorar la calidad y cobertura de los servicios de agua y saneamiento.

En el ámbito energético, está prevista la participación del Estado como socio. Sujeto a las aprobaciones pertinentes y a la formalización de los acuerdos específicos, Cox asumirá la estructuración de la financiación de los proyectos mediante esquemas de project finance, con la participación de entidades financieras internacionales, organismos multilaterales y agencias de crédito a la exportación. La compañía se encargará asimismo de su desarrollo, construcción, operación y mantenimiento.

Las actuaciones se implementarán durante los próximos tres años. En las próximas semanas está previsto completar las aprobaciones correspondientes y avanzar en la formalización de los acuerdos específicos.

Cuatro acuerdos estratégicos

En materia de almacenamiento energético, el acuerdo contempla el desarrollo de sistemas de baterías conectados a la red eléctrica nacional, con una capacidad inicial estimada de entre 440 y 500 MWh, ampliable hasta 1.000 MWh. Estas instalaciones contribuirán a reforzar la estabilidad del sistema eléctrico y facilitarán una mayor integración de energías renovables.

La alianza incluye también el desarrollo, junto con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, de dos plantas solares fotovoltaicas con una capacidad inicial estimada de 200 MW, ampliable hasta 400 MW. Asimismo, está previsto desarrollar una terminal de regasificación de gas natural licuado y una central de ciclo combinado de aproximadamente 380 MW.

Estas infraestructuras reforzarán la capacidad de generación y contribuirán a posicionar a El Salvador como un hub energético regional. Por último, el acuerdo contempla actuaciones para mejorar la gestión del agua y el saneamiento, ampliar la cobertura y reforzar la calidad del servicio, ámbitos en los que Cox aportará su experiencia como operador internacional de infraestructuras hídricas.

Una alianza estratégica y de largo plazo

El acuerdo forma parte del programa del Gobierno de El Salvador para modernizar las infraestructuras nacionales de energía y agua y consolidar al país como destino de inversión en la región.

«Nuestro compromiso con El Salvador y con Latinoamérica es a largo plazo. Pondremos al servicio del país nuestra experiencia como utility de agua y energía para reforzar su sistema eléctrico, incorporar más energía renovable y mejorar el servicio de agua. Con la terminal de gas natural, El Salvador se convertirá en la referencia y el hub energético más importante de la región. Agradecemos al Presidente Bukele y a su Gobierno la confianza depositada en Cox», señaló Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.

Por su parte, Nayib Bukele aseguró: «Este acuerdo nos permite atraer inversión internacional para contar con energía más limpia y confiable, así como el apoyo técnico necesario para garantizar el suministro de agua de calidad, sin comprometer nuevos fondos públicos y con reglas claras».

América Latina, prioridad estratégica para Cox

La alianza con El Salvador refuerza la apuesta de Cox por América Latina, región en la que concentra aproximadamente el 95% de su actividad y donde cuenta con un plan de inversión superior a los 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía.

El acuerdo se suma a otros proyectos relevantes impulsados recientemente por la compañía en la región, como la desaladora de Rosarito y la adquisición de Iberdrola México; nuevos desarrollos de generación renovable y almacenamiento en Centroamérica; y la expansión de su plataforma de transmisión eléctrica en Brasil. Cox coordina desde Panamá su plataforma regional para las Américas, acercando la gestión y la toma de decisiones a sus principales mercados, proyectos, socios financieros e instituciones.