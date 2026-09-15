El Gobierno, sin un plan ante una posible nueva invasión

El Gobierno llegó tarde y mal a la invasión de Ceuta de finales de julio, llegó tarde y mal a la gestión de la crisis y, lo que es peor, puede llegar tarde y mal a una nueva invasión. A día de hoy, los mandos policiales advierten que siguen sin una «orden clara» del Gobierno de cómo actuar ante un nuevo asalto masivo a la ciudad autónoma, lo que revela hasta qué punto la improvisación se ha instalado en un Ejecutivo que carece de un plan ante lo que puede ocurrir. 47 días después de la invasión y, pese a que las redes sociales marroquíes llaman a otro asalto multitudinario, los mandos de la Policía siguen esperando la concreción de algún plan.

No hay nada de nada, sólo la confianza en que Marruecos —esta vez, sí— se implique en la contención de la marea humana. O sea, tanto como cruzar los dedos y esperar que las autoridades de Rabat no se pongan de canto. OKDIARIO ha podido conocer el sentimiento que reina en la Policía.

Las respuestas son indiciarias del pesimismo que se extiende por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: «La gestión gubernamental es nefasta, sin planes estratégicos ni operativos», sostienen. Y concretan su malestar: no se dispone de «un protocolo operativo claro» para afrontar una posible segunda crisis de estas características ni de «órdenes suficientemente definidas sobre cómo actuar». «El DAO está mudo», apuntan. Y añaden: tampoco se ha designado «un mando operativo único para la crisis, con autoridad real para coordinar sobre el terreno, tomar decisiones y articular la respuesta de los distintos servicios».

Eso sí, se están reforzando de forma progresiva las capacidades de monitorización, alerta temprana y seguimiento, especialmente en el ámbito de inteligencia y ciberseguridad. «La clave ahora mismo es anticiparse, no esperar a que la presión se materialice físicamente en la frontera», señalan a este diario fuentes policiales. Dicho de otro modo: la Policía está trabajando a pleno rendimiento; el Gobierno, a pleno desconcierto.