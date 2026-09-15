Padre Pío de Pietrelcina y el consejo para momentos difíciles: «Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil; Dios es misericordioso y escuchará tu oración»

Hay frases que se cruzan en la vida de uno casi por casualidad, grabadas en una estampa vieja guardada entre las páginas de un misal o leídas de pasada en la pantalla del móvil un martes cualquiera. La trilogía que dejó en herencia espiritual el padre Pío de Pietrelcina, reza, espera y no te preocupes, tiene esa extraña capacidad de detener el tiempo durante un segundo. En boca de un fraile capuchino que pasó décadas enteras lidiando con el dolor físico, las incomprensiones eclesiásticas y el peso invisible de los confesionarios abarrotados, la advertencia contra la angustia no suena a un eslogan de autoayuda impreso en una taza barata. Adquiere el peso de lo vivido.

Los parámetros de vida que se pueden modificar

Vivimos instalados en una prisa perpetua, calculando riesgos y anticipando catástrofes que rara vez llegan a materializarse con la crudeza que imaginamos. La mente humana posee una habilidad pasmosa para cavar trincheras antes de que empiece la batalla.

Frente a esa tendencia tan contemporánea al colapso interno, el fraile de los estigmas proponía un giro copernicano que desconcierta a nuestra mentalidad hiperracional: dejar de dar vueltas a las cosas como si el timón dependiera exclusivamente de nuestra fuerza de voluntad.

La fuerza de la acción de rezar

Rezar, en la perspectiva de este santo italiano, no consistía en recitar fórmulas mecánicas para arrancar favores a un Dios distante. Era más bien un acto de entrega cruda, de sentarse a hablar con franqueza de lo que duele, de lo que asusta y de lo que no tiene una solución inmediata.

Quien acudía a su locutorio en el convento de Santa María de las Gracias buscaba a menudo respuestas milagrosas, una receta rápida que disipara la niebla de su porvenir. Él, sin embargo, solía desviar el foco hacia el abandono interior. No se trataba de cruzar los brazos con pasividad, sino de soltar el control sobre aquello que escapa por completo a nuestro alcance.

La necesaria paciencia y la espera de lo que está por llegar

Luego viene la espera, ese tiempo de prueba donde la paciencia se corroe y la tentación del desalojo toma forma. Esperar nunca ha sido cómodo. Requiere templanza y, sobre todo, la capacidad de sostener la incertidumbre sin volverse loco en el intento.

En los conventos de la posguerra italiana, con las estrecheces económicas y la tensión social de la época, la espera formaba parte del paisaje cotidiano. El padre Pío conocía bien esa geografía de la sequedad espiritual, las noches oscuras donde la oración parece rebotar contra el techo y el silencio se vuelve ensordecedor. Por eso insistía tanto en que la inquietud no añade un solo gramo de eficacia a nuestras acciones. Al contrario, nubla el juicio, desgasta el sistema nervioso y paraliza los pies justo cuando más falta hace avanzar con sencillez.

Cuidado con un exceso de preocupación que no conduce a nada

No te preocupes. Cuántas veces pronunciaría esa advertencia en la penumbra del confesionario, mientras algún feligrés temblaba de miedo ante el futuro económico o la enfermedad de un hijo. Para él, la preocupación excesiva escondía una forma sutil de desconfianza.

Nos comportamos como si el universo pendiera únicamente de nuestros hilos, olvidando que existe una providencia que opera en los márgenes de nuestra miopía. La misericordia divina no era para él un concepto abstracto teologizado en los manuales, sino una presencia activa que interviene discretamente cuando el ser humano llega al límite de sus fuerzas y reconoce su propia fragilidad.

La gestión de la ansiedad en el día a día

Analizar este consejo fuera de su contexto religioso también arroja luces muy prácticas sobre la gestión de la ansiedad moderna. Los estoicos griegos hablaban de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. El fraile de Pietrelcina bautizó esa misma distinción con nombres de fe, pero el efecto práctico guarda similitudes sorprendentes. Cuando uno asume que ha hecho lo que buenamente podía y entrega el resto, el pecho se ensancha y la respiración recupera su cauce natural.

La dificultad de estas palabras no puede estar en su significado desde una perspectiva intelectual-su racionalidad es absolutamente y totalmente abrumadora-sino más bien en su aplicación cuando la tierra se nos caiga de debajo.

La resolución de las crisis y conclusión sobre la sabiduría

Las crisis personales no se resuelven con grandes declaraciones sino más bien con los pequeños actos de humanidad que marcan toda la diferencia: tomarse un breve momento de descanso y cerrar los ojos en medio de la tormenta. Al final, la sabiduría de aquel fraile capuchino se resume en recordarnos algo tan elemental como olvidado: hacer lo posible, aceptar los propios límites y dejar que el resto del engranaje siga girando por su cuenta.