San Juan de la Cruz

La reflexión de San Juan de la Cruz sobre el amor: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás lo mejor de cada persona»

La reflexión de San Agustín sobre el amor que sigue emocionando siglos después

San Juan de la Cruz
San Juan de la Cruz (IA).
Janire Manzanas
  • Janire Manzanas
  • Graduada en Marketing y experta en Marketing Digital. Redactora en OK Diario. Experta en curiosidades, mascotas, consumo y Lotería de Navidad.

Hay frases que sobreviven al paso de los siglos y conservan una fuerza que parece desafiar al tiempo. Una de ellas, atribuida a san Juan de la Cruz en sus escritos dirigidos a las carmelitas descalzas, expresa una de las ideas centrales de su pensamiento místico: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor».

El amor tiene la capacidad de transformar el corazón humano, ese lugar donde también pueden nacer la crueldad, el egoísmo y tantas de las injusticias que dañan a los demás. Cuando aprendemos a amar de verdad, podemos hacer que la justicia ocupe el lugar de la indiferencia, que la paz venza a la violencia y que la generosidad consiga imponerse al egoísmo.

«Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor»

El verbo inicial concentra buena parte del mensaje: «pon». No invita a esperar a que aparezca el amor, sino a introducirlo allí donde falta. Es una acción consciente que requiere voluntad y valentía. Poner amor donde existe rechazo puede significar escuchar sin juzgar, perdonar antes de recibir disculpas o tratar con respeto a quien ha causado daño.

No se habla de un sentimiento pasajero, sino de una decisión firme de buscar el bien incluso cuando resulte más sencillo alejarse. Después aparece la promesa: «y sacarás amor». No implica un resultado inmediato. Sembrar bondad en un terreno difícil exige paciencia y constancia. Pero cuando se recibe una generosidad inesperada, las defensas pueden comenzar a caer. La desconfianza pierde fuerza, la dureza se debilita y, poco a poco, puede surgir una respuesta que antes parecía imposible.

Las mejores reflexiones

  • «Donde no hay amor, poned amor y encontraréis amor»
  • «A la tarde te examinarán en el amor»
  • «El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa»
  • «Buscad leyendo y hallaréis meditando»
  • «Niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón»
  • «Más quiere Dios en ti el menor grado de pureza de conciencia que cuantas obras puedes hacer»
  • «El que de los apetitos no se deja llevar, volará ligero según el espíritu, como el ave a que no falta pluma»
  • «En la tribulación acude luego a Dios confiadamente, y serás esforzado, y alumbrado y enseñado»
  • «El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente»
  • «No te canses, que no entrarás en el sabor y suavidad de espíritu, si no te dieres a la mortificación de todo eso que quieres»
  • «El que obra con tibieza, cerca está de la caída»
  • «Más vale estar cargado junto al fuerte que aliviado junto al flaco»
  • «No sospeches mal contra tu hermano; porque este pensamiento quita la pureza del corazón»
  • «La paga y el jornal del amor es recibir más amor hasta llegar al colmo del amor. El amor solo con amor se paga»
  • «Quien supiere morir a todo, tendrá vida en todo»
  • «No pienses que el agradar a Dios está tanto en obrar mucho como en obrarlo con buena voluntad, sin propiedad y respetos»
  • «El que a solas cae, a solas se está caído y tiene en poco su alma, pues de sí solo la fía»
  • «La satisfacción del corazón no se halla en la posesión de las cosas, sino en la desnudez de todas y pobreza de espíritu»
  • «En los gozos y gustos acude luego a Dios con temor y verdad, y no serás engañado ni envuelto en vanidad»
  • «El camino de la vida, de muy poco bullicio y negociación es, y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber»
  • «No te goces en las prosperidades temporales, pues no sabes de cierto que te aseguran la vida eterna»
  • «Más agrada a Dios el alma que con sequedad y trabajo se sujeta a lo que es razón, que la que, faltando en esto, hace todas sus cosas con consolación»
  • «El que la ocasión pierde, es como el que soltó el ave de la mano, que no la volverá a cobrar»
  • «Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por tanto, sólo Dios es digno de él»
  • «No te alegres vanamente, pues sabes cuántos pecados has hecho y no sabes cómo está Dios contigo, sino teme con confianza»
  • «Si quieres venir al santo recogimiento, no has de venir admitiendo sino negando»
  • «No pienses que porque en aquél no relucen las virtudes que tú piensas, no será precioso delante de Dios por lo que tú no piensas»
  • «Aunque obres muchas cosas, si no aprendes a negar tu voluntad y sujetarte, perdiendo cuidado de ti y de tus cosas, no aprovecharás en la perfección»
  • «El que solo se quiere estar, sin arrimo de maestro y guía, será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo»
  • «No sabe el hombre gozarse bien ni dolerse bien, porque no entiende la distancia del bien y del mal»
  • «Toma a Dios por esposo y amigo con quien te andes de continuo, y no pecarás, y sabrás amar»

Lo último en Religión

Últimas noticias