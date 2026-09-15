La reflexión de San Juan de la Cruz sobre el amor: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás lo mejor de cada persona»

Hay frases que sobreviven al paso de los siglos y conservan una fuerza que parece desafiar al tiempo. Una de ellas, atribuida a san Juan de la Cruz en sus escritos dirigidos a las carmelitas descalzas, expresa una de las ideas centrales de su pensamiento místico: «Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor».

El amor tiene la capacidad de transformar el corazón humano, ese lugar donde también pueden nacer la crueldad, el egoísmo y tantas de las injusticias que dañan a los demás. Cuando aprendemos a amar de verdad, podemos hacer que la justicia ocupe el lugar de la indiferencia, que la paz venza a la violencia y que la generosidad consiga imponerse al egoísmo.

«Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor»

El verbo inicial concentra buena parte del mensaje: «pon». No invita a esperar a que aparezca el amor, sino a introducirlo allí donde falta. Es una acción consciente que requiere voluntad y valentía. Poner amor donde existe rechazo puede significar escuchar sin juzgar, perdonar antes de recibir disculpas o tratar con respeto a quien ha causado daño.

No se habla de un sentimiento pasajero, sino de una decisión firme de buscar el bien incluso cuando resulte más sencillo alejarse. Después aparece la promesa: «y sacarás amor». No implica un resultado inmediato. Sembrar bondad en un terreno difícil exige paciencia y constancia. Pero cuando se recibe una generosidad inesperada, las defensas pueden comenzar a caer. La desconfianza pierde fuerza, la dureza se debilita y, poco a poco, puede surgir una respuesta que antes parecía imposible.

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