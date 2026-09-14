La Fundación Pequeño Deseo cumple el sueño de ser princesa de Ely, una niña gallega gravemente enferma

Ely, una niña de seis años que lleva meses tratándose de un tumor cerebral en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, cumplió su mayor deseo: convertirse en princesa. Lo hizo de la mano de la Fundación Pequeño Deseo, que celebró con ella su deseo número 8.000. Una carroza de cuento, un palacio, un séquito de época, una corona y un alcalde convertido en maestro de ceremonias.

A las puertas de su cumpleaños, Fundación Pequeño Deseo preparó para ella una experiencia muy especial que comenzó cuando una carroza la recogió en su hotel y la trasladó hasta el Palacio de los Duques de Pastrana. Allí la esperaba un séquito de voluntarios y embajadores de la Fundación vestidos de época y, sobre todo, un momento único y mágico que Ely, ni sus padres, olvidarán.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió a la pequeña y la nombró princesa en una ceremonia en la que la magia corrió a cargo de Jorge Blass, que hizo aparecer de forma inesperada la corona con la que Ely fue investida.

«Desde luego, hay que agradecer a la Fundación Pequeño Deseo esta labor que lleva a cabo haciendo realidad estos deseos de estos niños. Ely ya está coronada y ya es princesa. En un momento complicado, mantener la ilusión, la esperanza y la alegría es fundamental para cualquiera, y más para estos niños que pasan situaciones tan complicadas. Tener una ilusión ayuda a seguir luchando, ha señalado José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Y añade: «¿Si tuviera que pedir un deseo?, ¿Para mí? Sin duda, viendo situaciones así, sería salud para mi hijo Lucas, la salud es lo más importante; que mi hijo tenga salud, que le vaya bien y tenga ilusiones».

La coronación dio paso a una auténtica celebración, con música clásica en

Directo, baile, regalos y muchas emociones, en una jornada creada a medida de su sueño. Y no fue una princesa cualquiera: Ely se convirtió en la protagonista del deseo número 8.000 cumplido por Fundación Pequeño Deseo desde que comenzó su actividad hace 26 años.

Mes de los deseos cumplidos

Para hacer posible este deseo, más de medio centenar de personas colaboraron de manera totalmente desinteresada, entre voluntarios, embajadores, profesionales y empresas, poniendo su tiempo, talento y recursos al servicio de una única misión: hacer realidad un sueño, Ely. Personas que regalaron su tiempo para regalar ilusión.

«Detrás de los 8.000 deseos hay 8.000 historias. Por eso este número no es solo una cifra: representa a miles de niños y familias a los que hemos acompañado en momentos muy difíciles. Queríamos que Ely viviera una experiencia extraordinaria, pero también que el recuerdo de este día pudiera acompañarla mucho más allá, un salvavidas emocional», explica Cristina Cuadrado, directora de Fundación Pequeño Deseo.

Los estudios científicos impulsados por Fundación Pequeño Deseo junto a distintas universidades, como la Complutense, demuestran que cumplir un deseo aumenta las emociones positivas y disminuye las negativas, favoreciendo el bienestar emocional y reforzando la esperanza y el espíritu de lucha. Sus efectos pueden permanecer hasta seis meses después de haber vivido la experiencia.

Ahora la Fundación ha querido dar un paso más y preguntarse qué sucede con esa emoción cuando pasan diez años. El próximo 24 de septiembre, dentro del Mes de los Deseos Cumplidos, presentará un nuevo estudio cualitativo realizado esta vez junto a la Universidad Pontificia de Salamanca, que analiza cómo se recuerda el deseo una década después y qué huella emocional permanece en quienes lo vivieron.

El deseo de Ely se enmarca en el Mes de los Deseos Cumplidos, que Fundación

Pequeño Deseo celebra durante septiembre con diferentes acciones de

Concienciación y visibilidad en torno al 25 de septiembre, Día Internacional de los Sueños.