La Fundación Pequeño Deseo entrega cientos de kits de superpoderes a 20 hospitales de toda España

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Con motivo del Día del Niño Hospitalizado, la Fundación Pequeño Deseo ha celebrado hoy una emotiva jornada en toda España llevando ilusión y «superpoderes» a los niños ingresados gracias a la entrega de más de 300 kits de superhéroes realizados por empleados voluntarios de diferentes empresas colaboradoras.

Los kits de superpoderes incluyen disfraces y elementos simbólicos diseñados para ayudar emocionalmente a los niños durante pruebas, tratamientos o ingresos prolongados. El objetivo es que los menores puedan afrontar esos momentos desde la valentía, la imaginación y la ilusión.

«En un hospital no solo se curan enfermedades; también hay que cuidar la parte emocional de los niños y de sus familias. Ver cómo un pequeño recupera la sonrisa antes de una prueba médica gracias a algo tan sencillo como ponerse una capa o sentirse un superhéroe es exactamente lo que da sentido a nuestra labor», ha señalado Cristina Pozo, portavoz de Fundación Pequeño Deseo, que ha estado presente en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. Junto a la representante de la fundación han estado voluntarios del Santander y Batman, que ha llenado de ilusión y buena energía la mañana de los niños ingresados en estos momentos en el centro médico.

Durante la jornada, profesionales sanitarios del área de Pediatría han destacado también la importancia de este tipo de iniciativas dentro de la humanización hospitalaria: «Este tipo de iniciativas ayudan a los más pequeños durante su estancia en el hospital porque se identifican con sus superhéroes favoritos y con los valores positivos que representan, como son la seguridad y la moralidad, creando un ambiente muy especial que ayuda a afrontar el miedo ligado a los procesos hospitalarios».

«Por otra parte, estas actividades tienen un impacto en el acompañamiento del menor durante su ingreso que favorece la colaboración con el personal sanitario y la adherencia a los tratamientos, así como reduce el estrés y la ansiedad que sienten ante lo desconocido, el dolor o la separación de sus padres. Por ello, en días como hoy es necesario visibilizar la labor y los esfuerzos de humanización que se llevan a cabo en los hospitales y áreas pediátricas por parte del personal del hospital y de todos aquellos implicados para hacer más agradable la estancia de los niños en el hospital: médicos, enfermeras, profesores, voluntarios y organizaciones que contribuyen al bienestar físico, mental y social de los más pequeños», ha explicado la jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada, María José Rivero.

La entrega forma parte de la gran acción nacional impulsada por Fundación Pequeño Deseo durante todo el mes de mayo. Desde hace más de 25 años, Fundación Pequeño Deseo trabaja para cumplir los deseos de niños con enfermedades graves y crónicas, convencida de que la ilusión también forma parte del tratamiento y tiene un impacto real en el bienestar emocional de los menores y sus familias.

«Nos gustaría recordar que detrás de cada habitación de hospital hay un niño que sigue soñando y necesitando ilusión. La enfermedad no puede borrar la infancia. El Día del Niño Hospitalizado es una oportunidad para mirar esa realidad de frente y entender que cuidar también es acompañar emocionalmente. La humanización hospitalaria no es un extra, es parte esencial del bienestar de los menores y de sus familias. “Entre todos –hospitales, profesionales, empresas y sociedad– podemos conseguir que ningún niño pierda la sonrisa durante su tratamiento», dice Cristina Pozo, jefa de Proyectos de la fundación.

Empresas comprometidas con la infancia

En esta edición, empresas como Santalucía Seguros, Ryanair, KPMG España, AXA de Todo Corazón, la Asociación de Voluntarios de CaixaBank, DHL Express Spain, SIXT de la mano de la Fundación Regine SIXT Drying Little Tears, Moeve y su fundación, Banco Santander, Ford España, Wolters Kluwer, Becton Dickinson y EUREN se han sumado a la iniciativa.

Gracias a esta colaboración, la Fundación logra llevar ilusión a los hospitales y demostrar cómo la unión entre empresas y el compromiso social puede generar un impacto real en la vida de los niños hospitalizados y sus familias.

Presencia en hospitales de toda España

La acción se desarrolla en hospitales de Madrid, Valladolid, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Granada, y Barcelona, entre otras ciudades, incluyendo centros como el Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario Gregorio Marañón, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Clínico San Carlos, Hospital San Rafael, Hospital Materno Infantil Princesa Leonor y la Clínica Universitaria de Navarra de Madrid y Pamplona, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Clínico San Cecilio de Granada, Hospital Materno Infantil de Málaga, Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, Hospital Universitario Politécnico de la Fe de Valencia; el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y el Hospital Universitario Vall d’Hebron y Hospital Universitario Hermanos Trías y Pujol de Barcelona.