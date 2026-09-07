Mutuafondo Compromiso Solidario activa su clase de emergencia para ayudar a Nepal

Mutuactivos SGIIC, la entidad de gestión de activos de Mutua Madrileña, ha reactivado la clase B de su fondo de inversión Mutuafondo Compromiso Solidario, FI, para ayudar a Cáritas Española en su labor de apoyo a los afectados por las inundaciones de Nepal.

Todo el patrimonio captado por el fondo en la clase B irá destinado al proyecto Cáritas con Nepal puesto en marcha ante la situación extraordinaria que vive el país. Con los recursos aportados, la ONG adquirirá bienes de primera necesidad (agua potable, alimentos, ropa, mantas, lonas y materiales de refugio…). Además, las aportaciones financiarán también el proyecto de cocinas comunitarias que ha puesto en marcha Cáritas y que está proporcionando comida a cientos de familias afectadas. Mutuactivos quiere de este modo ayudar a atender las necesidades básicas y urgentes de los múltiples afectados en la región.

La Fundación Mutua Madrileña se ha comprometido a realizar una aportación que duplicará la cantidad total que recaude el fondo hasta finales de octubre.

Se trata de la sexta vez que Mutuactivos activa esta clase (B) de Mutuafondo Compromiso Solidario, FI creada con el objetivo de destinar su patrimonio a necesidades sociales urgentes o catástrofes, como es el caso de la actual situación de emergencia en Nepal. Anteriormente, el fondo colaboró con otros proyectos, también de Cáritas, para prestar apoyo en plena pandemia de coronavirus; para ayudar en la puesta en marcha de medidas urgentes en favor de Ucrania (ante el estallido de la guerra en 2022); también para apoyar a los afectados ante el terremoto que sufrió Marruecos en 2023; en la devastadora DANA de Valencia de 2024 y en Venezuela, por los terremotos de 2026.

Fondo 100% solidario

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI es el primer fondo 100% solidario del mercado español, lanzado a finales de 2019. El único objetivo del fondo es colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones suscritas por los inversores y de la rentabilidad que generen. Mutuactivos lo gestiona de forma totalmente desinteresada, sin obtener ganancia alguna.

La Fundación Mutua Madrileña se encarga de seleccionar los proyectos a los que se destinarán las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.

Más de 420.000 euros en donaciones

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI ha donado ya, gracias a las suscripciones de los partícipes, más de 420.000 euros para diversas causas sociales. En concreto, desde su puesta en marcha a finales de 2019, ha realizado donaciones a proyectos de Cáritas, Unicef, Fundación Unoentrecienmil, Fundación Aladina, Fundación Menudos Corazones, Fundación Juegaterapia, Fundación Pequeño Deseo y Fundación AVA.

En la actualidad, además de la clase B de emergencia, el fondo mantiene abierta la clase D en favor de un proyecto de Fundación Prodis. Todos los interesados pueden hacer suscripciones en el fondo a través de www.mutuactivos.com y del teléfono 900 555 559.