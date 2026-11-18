Esta mañana, los 57 colegios madrileños que forman parte de laXII edición de RetoTech de Fundación Endesa han recibido sus kits dotados de materiales tecnológicos en un acto de entrega simbólica celebrado en el CEIP Carmen Hernández Guarch de Madrid.

En la entrega han participado la directora general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Beatriz Rodríguez; el subdirector general de Programas de Innovación y Formación del Profesorado, Javier Sobrino; la directora del Área Territorial Madrid-Norte, Lavinia Llamedo; la directora del CEIP Carmen Hernández Guarch, Teresa Bolado; la responsable del proyecto dentro del centro, Inés Mosquera; y el responsable de proyectos de Fundación Endesa, Juan Ignacio Ferrer.

RetoTech, que celebra este año su duodécima edición, es una iniciativa educativa con la que Fundación Endesa acerca y fomenta el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a los jóvenes de centros educativos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Canarias.

En colaboración con las Consejerías de Educación de las CCAA participantes y con el apoyo de BQ Educación, el programa reta a estudiantes y docentes a desarrollar durante el curso escolar un proyecto tecnológico que incluya robótica y, como novedad este año, la inteligencia artificial (IA), y deben estar enfocados en resolver problemas de su entorno escolar o social.

Además, los profesores de cada centro educativo seleccionado cuentan con formación online centrada en los tres bloques del programa: robótica, programación e inteligencia artificial. Estos cursos podrán ser reconocidos con los créditos correspondientes según la normativa de cada comunidad autónoma.

En esta XII edición, Fundación Endesa ha seleccionado 255 centros educativospara participar. De ellos, 57 centros educativos pertenecen a la Comunidad de Madrid, 26 son de Educación Primaria y 31 de Educación Secundaria. En total ya son 57 los centros de la comunidad y más de 2.200 alumnos los que han participado durante las siete ediciones de RetoTech celebradas en Madrid.

Beatriz Rodríguez, directora general de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, ha destacado el enfoque cada vez más social de los proyectos. “Lo que más me emociona de RetoTech es descubrir hasta dónde puede llegar la mirada de nuestros alumnos. Junto a valiosos proyectos de ingeniería y medio ambiente, cada vez surgen más ideas que usan la tecnología para cuidar las emociones, favorecer la inclusión, eliminar barreras y hacer la vida más fácil a quien más lo necesita. Eso es lo que de verdad nos llena de orgullo: ver la tecnología al servicio de las personas”.

Por su parte, Juan Ignacio Ferrer, responsable de proyectos de Fundación Endesa, destacó que “RetoTech permite que los estudiantes pasen de aprender tecnología a experimentar con ella, plantear sus propias ideas y convertirlas en proyectos. Desde Fundación Endesa queremos fomentar una educación STEM en la que la creatividad y el trabajo en equipo sean protagonistas, y en la que los jóvenes se sientan capaces de afrontar los desafíos de la transición energética y participar activamente en la sociedad del futuro”.

Premios y reconocimientos

Fundación Endesa otorgará un total de 17 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán en los siete festivales autonómicos que tendrán lugar al finalizar el curso escolar 2026-2027. Tres de ellos corresponden a los “Premios Fundación Endesa”, de carácter nacional, que incluirán licencias de acceso a itinerarios digitales Bitbloq. Además, se entregarán 14 “Premios Profesor” en el ámbito autonómico, dos por cada comunidad participante, que consistirán en una impresora 3D y formación especializada en diseño e impresión 3D, y se elegirán por los profesores asistentes a los festivales.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España. En sus doce años de trayectoria, ha involucrado a cerca de 2.000 centros educativos y más de 75.000 alumnos. Más allá de las cifras, el programa ha contribuido a integrar la robótica, la programación y la innovación tecnológica en el aula, fomentando un aprendizaje práctico y conectado con la realidad actual del alumnado.