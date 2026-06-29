La tablet más fina del mercado en su tamaño: así es la Huawei MatePad Pro Max

La nueva Huawei MatePad Pro Max parte de una premisa de ingeniería: reducir el grosor y el peso sin sacrificar estructura. El resultado es una tablet que, en su edición PaperMatte, alcanza los 4,7 mm de grosor y 509 gramos, lo que la convierte, según el fabricante, en la tablet de más de 13 pulgadas más fina y ligera del mercado.

Para lograrlo, Huawei ha desarrollado lo que denomina Cloud Falcon Architecture, un rediseño de la disposición interna de componentes basado en principios minimalistas. A pesar del adelgazamiento, la compañía asegura que la resistencia a la flexión mejora un 60% respecto a la MatePad Pro 13.2″ de 2025, y que el dispositivo cuenta con certificación TÜV Rheinland para tablets ultrafinas.

Pantalla sin notch y tecnología PaperMatte

La pantalla es uno de los puntos diferenciales del modelo. Se trata de un panel OLED flexible de 13,2 pulgadas con resolución 3K y tecnología PaperMatte, diseñada para reducir los reflejos y mejorar la experiencia de lectura y dibujo. Los marcos miden 3,55 mm, lo que eleva la relación pantalla-cuerpo hasta el 94%. A diferencia de otros modelos del mercado, la MatePad Pro Max prescinde del notch alargado en el marco.

La pantalla cuenta con la certificación TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 en materia de confort visual. Huawei también destaca que ha aplicado un grabado a nanoescala en el panel OLED que, según la empresa, mejora la nitidez respecto a generaciones anteriores.

Rendimiento, audio y autonomía

En cuanto a rendimiento, Huawei indica que la MatePad Pro Max ofrece un 20% más de potencia global y una mejora del 30% en disipación de calor frente a la MatePad Pro 13.2″ 2025. El sistema de audio incorpora seis altavoces con crossover activo y una unidad de graves con cuatro drivers.

La batería tiene una capacidad de 9.760 mAh y ofrece hasta 13,6 horas de autonomía según el fabricante. En cuanto a fotografía, incorpora una cámara trasera de 50 mpx combinada con lo que Huawei llama cámara True-to-Color, orientada a la precisión cromática en lugar de a la fotografía convencional.

Teclado, stylus y software

La tablet se complementa con el teclado Huawei Glide Keyboard, un accesorio con seis filas de teclas, recorrido de 1,8 mm y un gran panel táctil con soporte de clic físico. El diseño integra una ranura para el M-Pencil Pro y una bisagra magnética que permite abrir el conjunto con una sola mano.

En el apartado de software, Huawei incluye Live Multitask para gestión de ventanas, la app de dibujo GoPaint y Huawei Notes con funciones de reconocimiento de escritura.

Precio y disponibilidad

La HUAWEI MatePad Pro Max tiene un precio de lanzamiento de 1.299 euros en España, en color Blue. Hasta el 31 de julio, Huawei aplica un descuento de 100 euros, dejando el precio en 1.199 euros, e incluye el M-Pencil Pro de regalo, además de 12 meses de protección de pantalla y dos servicios de limpieza durante el primer año. El dispositivo se puede adquirir en la tienda oficial de Huawei.