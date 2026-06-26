Jabra Evolve3 85: los auriculares definitivos para dominar el teletrabajo y el ocio
Los Jabra Evolve3 85 eliminan el ruido de fondo y te permiten controlar la IA con tu voz.
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Los usuarios nos hemos visto obligados a aceptar un trato injusto: tener unos auriculares toscos y aburridos para las videollamadas de la oficina, y reservar nuestros elegantes cascos premium para salir a la calle o escuchar música en casa. Esa frontera, que cada vez tiene menos sentido en la era del trabajo híbrido, acaba de ser derribada. Analizo a fondo los Jabra Evolve3 85, un dispositivo que aterriza con el cometido de ser el único auricular que necesites desde que te levantas hasta que te acuestas. Con una apuesta clara por el diseño inteligente, la eliminación de elementos molestos y la integración profunda de la inteligencia artificial para facilitarnos la vida, este modelo no es una simple actualización, sino un replanteamiento total de lo que debe ser una herramienta de productividad.
Así son los Jabra Evolve3 85
El adiós definitivo al micrófono de teleoperador
Cuando un dispositivo está destinado a pasar ocho, diez o incluso doce horas apoyado en nuestra cabeza, la ergonomía deja de ser un capricho para convertirse en una necesidad absoluta. Jabra ha entendido esto a la perfección y ha sometido a este equipo a una dieta estricta. El resultado es un dispositivo que pesa tan solo 220 gramos.
Para ponerlo en perspectiva, el propio fabricante nos indica que pesa aproximadamente lo mismo que una manzana, y supone una reducción drástica si lo comparamos con los 285 gramos de la generación anterior, el Evolve2 85. Además de ser el auricular más ligero de su categoría, es un 30 % más fino. Esta extrema ligereza evita la sobrecarga cervical y la presión en la parte superior del cráneo que suele aparecer a media tarde con otros modelos más pesados.
Pero la verdadera revolución estética radica en la valentía del fabricante para eliminar por completo el tradicional brazo de micrófono. Se acabaron esos apéndices plásticos cruzando nuestra mejilla. En su lugar, el dispositivo emplea algoritmos exclusivos y una matriz de múltiples micrófonos para crear un «brazo virtual» capaz de centrarse en nuestra voz de forma invisible. Esto significa que, gracias a su elegante color gris claro, sus bisagras metálicas duraderas y su estructura plegable, puedes meterlos en una funda fina y llevártelos a la calle sin que nadie sospeche que llevas un equipo de oficina corporativo.
Tampoco podemos pasar por alto el firme compromiso con la sostenibilidad. Sabiendo que los usuarios valoran cada vez más la durabilidad, y adelantándose a las futuras regulaciones de la Unión Europea para 2027, el equipo está fabricado con materiales reciclados e integra baterías y almohadillas transpirables totalmente reemplazables. Es una inversión que perdurará en el tiempo.
Jabra ClearVoice y el poder de las Redes Neuronales Profundas
El gran talón de Aquiles del trabajo híbrido es el ruido de fondo. Aquí es donde la marca despliega su artillería pesada en forma de software e inteligencia artificial. El dispositivo viene equipado con la tecnología Jabra ClearVoice, pero no se trata de una simple cancelación de eco tradicional. Hablamos de un sistema impulsado por una Red Neuronal Profunda (DNN por sus siglas en inglés).
Esta red neuronal no es un algoritmo estático; ha sido entrenada con más de 60 millones de frases reales. Gracias a este masivo procesamiento de datos, la inteligencia artificial del auricular es capaz de reconocer las características acústicas exactas del habla humana. El resultado práctico es que el sistema aísla tu voz con una precisión quirúrgica mientras elimina sin piedad el ruido de fondo. Ya sea el ladrido de un perro, el motor de un autobús pasando por la calle o el murmullo de tus compañeros de oficina, la DNN se encarga de que tu interlocutor solo escuche lo que verdaderamente importa, tus palabras.
Hablar es 3 veces más rápido que escribir: el control por voz
La introducción de la inteligencia artificial no solo mejora el audio en las llamadas, sino que nos convierte en usuarios mucho más rápidos y eficaces. Las estadísticas no mienten: escribir es un proceso lento, y hablar es hasta tres veces más rápido. Sin embargo, la mayoría de los auriculares de consumo pierden aproximadamente una de cada tres palabras cuando intentas usarlos para dictar, lo que convierte la experiencia en algo desesperante.
Este modelo rompe ese techo de cristal tecnológico. Potenciado por la tecnología Jabra ClearVoice, el dispositivo logra una precisión apabullante del 96 % en el reconocimiento de palabras. Más sorprendente aún es que esa tasa de precisión de voz alcanza el 99 % en oficinas abiertas ruidosas, todo ello sin tener un brazo de micrófono visible. Gracias a esta integración perfecta con tu asistente de IA generativa, el dispositivo te permite trabajar sobre la marcha utilizando únicamente tu voz. Puedes pedirle a la inteligencia artificial que resuma reuniones, gestiones tus calendarios o envíes mensajes mientras te desplazas por la ciudad. Es, literalmente, llevar la oficina en la cabeza.
Cancelación de ruido superior y protección auditiva premium
Toda esa tecnología de captación de voz no tendría sentido si el usuario no pudiera concentrarse. Por ello, el fabricante ha implementado su sistema Jabra Advanced ANC. Esta cancelación activa de ruido se adapta de forma inteligente al entorno y cancela el ruido en tiempo real, permitiendo que logres una concentración profunda ya estés en una oficina, una cafetería o un aeropuerto bullicioso.
Siempre recalco que la tecnología debe ir de la mano con la salud. El teletrabajo prolongado ha disparado los casos de fatiga auditiva. Para atajar este problema de raíz, el dispositivo incorpora un triple escudo protector:
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PeakStop: Una tecnología avanzada que limita instantáneamente cualquier pico de sonido repentino que supere los 118 dB. Un acople de micrófono o un ruido agudo inesperado jamás llegará a lastimar tus tímpanos.
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SafeTone 2.0: Este sistema se encarga de proteger la audición manteniendo el audio a un nivel constante y cómodo durante toda la jornada, adaptándose de forma fluida a los cambios en el ruido de fondo.
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Sidetone (tono lateral): Quizá una de las funciones más agradecidas. Te permite escuchar una cantidad natural de tu propia voz mientras hablas. Esto elimina el molesto efecto de «oídos taponados» y reduce drásticamente la tendencia que todos tenemos a gritar cuando nos ponemos unos auriculares con buena cancelación de ruido en espacios silenciosos.
Batería para olvidar el cargador y control total con Jabra Plus
Llegamos a uno de los aspectos más críticos para cualquier profesional en constante movimiento: la autonomía. Un dispositivo premium se convierte en un costoso pisapapeles si te deja tirado a mitad de jornada. Afortunadamente, las cifras de este modelo son apabullantes. Con una sola recarga completa, tienes hasta 25 horas de tiempo de llamadas o la friolera de 120 horas ininterrumpidas de reproducción de música. En un uso real y mixto, esto se traduce en olvidarse del cargador durante semanas.
Y aquí entra un detalle revolucionario y de suma importancia que aporta una comodidad absoluta: la carga inalámbrica. Este dispositivo cuenta con soporte WLC compatible con el estándar Qi. Esto significa que puedes olvidarte de buscar cables por el escritorio. Llegas a tu puesto de trabajo o a tu casa, te quitas los auriculares, los apoyas sobre la base de carga inalámbrica y listo. Esta integración sin fricciones es el verdadero lujo en la productividad diaria. Además, gracias al soporte Fast Pair, se conectan a tu ordenador o móvil al instante.
El control absoluto se realiza a través de la aplicación Jabra Plus. Desde esta interfaz limpia y visual, puedes acceder a la personalización de los ajustes de audio, gestionar perfiles del ecualizador tanto para música como para llamadas, y ajustar al milímetro el nivel de la función HearThrough (para escuchar lo que ocurre a tu alrededor sin quitarte los cascos). Además, la aplicación se encarga de gestionar las actualizaciones de firmware de manera gratuita, segura y cifrada, garantizando el máximo cumplimiento normativo que exigen los entornos corporativos. eso sí, pequeño tirón de orejas, la app no está traducida a español.
Mi veredicto
Tras probar a fondo todas las especificaciones y ventajas tecnológicas del Jabra Evolve3 85, mi conclusión es contundente. No son unos simples auriculares para escuchar mejor al jefe en Microsoft Teams o Zoom. Estamos ante una herramienta de vanguardia que utiliza las Redes Neuronales Profundas y la inteligencia artificial para potenciar nuestra productividad y proteger nuestra salud auditiva.
Su extrema ligereza de 220 gramos y la audaz decisión de eliminar el brazo del micrófono rompen el molde tradicional, permitiéndonos usarlos con orgullo tanto en la oficina como en nuestro tiempo libre. Si buscas un dispositivo polivalente que no haga concesiones ni en calidad de audio, ni en cancelación de ruido, ni en autonomía, la inversión está más que justificada.
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