Renault Twingo E-Tech eléctrico: domina la ciudad desde 13.420€

Cuando el Twingo original se lanzó en 1992, transformó el segmento A con una propuesta de coche urbano alegre, colorido y modular que ofrecía libertad a sus usuarios. Hoy, en 2026, Renault recupera ese espíritu pionero con el nuevo Renault Twingo E-Tech eléctrico, un vehículo diseñado para ser el protagonista absoluto de la ciudad y democratizar la movilidad sostenible.

Con un precio de partida que se sitúa en los 13.420 euros gracias a la combinación de las ayudas del plan Auto+ y los descuentos oficiales de la marca, este modelo se posiciona como una opción imbatible para el público joven que busca independencia, eficiencia y tecnología de vanguardia.

Un diseño con ADN icónico y personalidad propia

El Twingo E-Tech eléctrico es una “burbuja de energía”. Con una longitud compacta de 3,79 metros, sus diseñadores han logrado maximizar su presencia en calle gracias a una distancia entre ejes de 2,49 metros y ruedas de hasta 18 pulgadas situadas en las esquinas. Su mirada, definida por luces LED en forma de arco, y su sonrisa frontal, son guiños directos al modelo original que revolucionó los 90, adaptados a un lenguaje técnico y moderno.

La personalización es clave para un público joven. El modelo llega con seis colores exteriores vibrantes, destacando el “Verde absoluto”, y una serie de accesorios como el e-pop shifter (la palanca de cambios personalizable con forma de pintalabios) y puntos de fijación YouClip que permiten añadir accesorios como ganchos, soportes o incluso una pequeña lámpara LED.

Espacio y modularidad: La ingeniería al servicio del usuario

Uno de los mayores retos superados por la marca es ofrecer un habitáculo que desafía sus dimensiones exteriores. El interior se siente amplio y conectado gracias a una doble pantalla horizontal: un cuadro digital de 7 pulgadas para el conductor y una central de 10 pulgadas para el infoentretenimiento.

La practicidad es el sello de la casa:

Asientos deslizantes: Los dos asientos traseros independientes se deslizan 17 cm, permitiendo priorizar el espacio para los pasajeros o el volumen del maletero según la necesidad.

Los dos asientos traseros independientes se deslizan 17 cm, permitiendo priorizar el espacio para los pasajeros o el volumen del maletero según la necesidad. Modularidad extrema: El maletero ofrece hasta 360 litros (VDA), y al batir el asiento del pasajero delantero, es posible transportar objetos de hasta 2 metros de largo, una capacidad inédita en un vehículo de este tamaño.

El maletero ofrece hasta 360 litros (VDA), y al batir el asiento del pasajero delantero, es posible transportar objetos de hasta 2 metros de largo, una capacidad inédita en un vehículo de este tamaño. Almacenamiento inteligente: El habitáculo dispone de más de diez espacios de almacenamiento que suman 19 litros, pensados para los objetos del día a día.

Tecnología de segmento superior

Renault ha dotado al Twingo E-Tech de funciones que normalmente se encuentran en modelos de categorías superiores. El sistema openR link con Google integrado permite navegar, escuchar música o consultar información con la fluidez de un smartphone, contando además con el asistente virtual “reno”, que utiliza inteligencia artificial para resolver dudas y gestionar funciones del vehículo.

Para la conducción urbana, el acabado Techno estrena la función “One Pedal”, que permite frenar el vehículo hasta detenerlo completamente sin usar el pedal de freno, ideal para afrontar atascos con total confort. En materia de seguridad, el coche integra 24 sistemas ADAS, incluyendo el frenado automático de emergencia marcha atrás y una cámara interior que detecta la fatiga del conductor, bajo el programa Human First.

¿Qué autonomía y tiempo de carga tiene el Twingo E-Tech eléctrico?

El Twingo E-Tech eléctrico está equipado con una batería LFP de 27,5 kWh útiles, una tecnología que reduce costes y materiales críticos sin perder capacidad. Con un motor ágil de 60 kW (82 CV), acelera de 0 a 50 km/h en solo 3,85 segundos, lo que garantiza una vivacidad excelente en entornos urbanos.

La autonomía de hasta 263 km (WLTP) es más que suficiente para los desplazamientos diarios. Además, para quienes necesitan mayor flexibilidad, el pack opcional Advanced Charge añade carga rápida de 50 kW –que permite pasar del 10% al 80% en apenas 30 minutos– y capacidad bidireccional V2L para alimentar dispositivos externos de 220V.

En un sector que había abandonado los coches pequeños por su complejidad técnica, el Renault Twingo E-Tech eléctrico demuestra que es posible combinar la sostenibilidad, agilidad extrema y conectividad total sin que el precio sea un obstáculo. Es, en esencia, un “game changer” que facilita la transición hacia el eléctrico.

Renault Twingo E-Tech eléctrico

Característica Especificación técnica Longitud 3,79 metros Distancia entre ejes 2,49 metros Radio de giro 9,87 metros Motorización 60 kW (82 CV) Capacidad de batería 27,5 kWh (útiles) Autonomía (WLTP) Hasta 263 km Aceleración (0-50 km/h) 3,85 segundos Carga rápida (opcional) 50 kW (10% al 80% en 30 min) Maletero (VDA) Hasta 360 litros Precio de partida Desde 13.420 euros

Nota: El precio indicado incluye tanto las ayudas vigentes del plan Auto + como los descuentos promocionales de la marca.