El cambio de norma es oficial y el Gobierno lo confirma: todos los patinetes están obligados a hacer esto

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el Registro de Vehículos Personales Ligeros (VPL), mediante el cual entra en vigor la obligación de inscribir en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y asegurar los VMP (patinetes eléctricos).

Con el nuevo marco, todos los patinetes eléctricos deberán llevar una matrícula cuyo formato es el siguiente: M + 4 números + 3 letras. Una vez realizado el registro, los propietarios deberán adquirir la etiqueta en un establecimiento autorizado de placas de matrícula y colocarla en el porta-identificador del vehículo o, en el caso de los patinetes más antiguos, en un lugar visible

Nuevas normas para los patinetes eléctricos

«Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son vehículos de una o más ruedas, dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km/h. Para poder circular, los VMP deberán contar con el certificado de inscripción en el Registro de vehículos personales ligeros y portar la etiqueta identificativa.

Podrás inscribir un vehículo de tu propiedad de manera que, una vez inscrito, se generará un número de placa para el vehículo. Además, te entregaremos el certificado de inscripción digital en pdf con el que podrás adquirir una etiqueta identificativa con el número de inscripción con el formato M XXXX LLL para que puedas colocarla en tu VMP a modo de matrícula. La etiqueta la podrás obtener en cualquier centro autorizado de expedición de placas de matrícula. En el caso de los VMPs que no estén certificados, pero que pueden circular hasta 22 de enero de 2027, no dispondrán de un número de certificado», detalla la DGT.

Registro obligatorio

Rioja Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico en La Rioja, ha explicado en «La Primera Llamada del Día» de Radio Rioja ha explicado los pasos que deben seguir los propietarios de patinetes eléctricos para cumplir con la normativa que ha entrado en vigor este 2026. En primer lugar, señala que «todos los patinetes eléctricos deben registrarse de forma obligatoria en el Registro Nacional de Vehículos». El trámite tiene un coste de 27,30 euros y requiere introducir los datos tanto del vehículo como del titular, así como el número de certificado de circulación. Una vez completado el proceso, el propietario recibe un certificado digital de inscripción.

Con ese certificado, el siguiente paso es acudir a un establecimiento autorizado de placas de matrícula para adquirir la etiqueta adhesiva identificativa. «Esa pegatina debe colocarse en el porta-identificador del patinete, en un lugar visible, para que pueda ser comprobada por la Policía Local o por los agentes de tráfico», explica Zúñiga. Sólo después del registro es posible contratar el seguro obligatorio. Finalmente, recuerda que «circular sin el seguro obligatorio puede conllevar multas que van desde los 200 hasta los 800 euros».

Marcas y modelos certificados

Los VMP comercializados a partir de 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso. Los VMP comercializados​ hasta el 21 de enero de 2024 podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no dispongan de certificado. A partir de dicha fecha, solamente lo podrán hacer los VMP que cuenten con la certificación.​

El Manual de características técnicas de los VMP fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 21 de enero de 2022 y, desde entonces, numerosas marcas y modelos han obtenido ya la correspondiente certificación. Entre los requisitos técnicos exigidos se encuentra la limitación de la velocidad máxima a 25 km/h, a partir de la cual el motor debe dejar de impulsar el vehículo. Además, los VMP deben incorporar sistemas antimanipulación tanto de velocidad como de potencia, así como un indicador visible que muestre la velocidad de circulación y el nivel de batería.

En materia de frenado, todos los vehículos destinados al transporte personal deben contar con dos frenos independientes que garanticen una desaceleración mínima de 3,5 m/s². En el caso de los VMP con más de dos ruedas, también es obligatorio disponer de un freno de estacionamiento. En cuanto a la visibilidad, estos vehículos deben estar equipados con catadióptricos frontales de color blanco, laterales de color blanco o amarillo auto y traseros de color rojo, además de una luz de freno diferenciada o combinada con la luz trasera.

Los VMP destinados al transporte de mercancías u otros servicios presentan requisitos adicionales. Deben llevar reflectantes laterales de color amarillo auto y traseros de color rojo en las aristas y vértices de la carga, con el fin de permitir una correcta señalización de la altura y anchura en condiciones de baja visibilidad. Asimismo, es obligatorio que cuenten con indicadores de dirección delanteros y traseros, retrovisores y asistente de marcha atrás.

Todos los VMP deben disponer de un avisador acústico, y en el caso de los destinados a mercancías u otros servicios, también de un avisador de marcha atrás. Para evitar que los vehículos queden caídos en la vía pública, los VMP con menos de tres ruedas deben incorporar un sistema de estabilización en aparcamiento.