Este patinete eléctrico de 800W sube cualquier cuesta, tiene 50 km de autonomía y está homologado por la DGT

Ni el coche, ni la moto. Quieres ir más rápido a cualquier parte y estás buscando un patinete eléctrico homologado que sea bueno. Con el Patinete eléctrico Urbanglide E-Cross Pro lo tienes, no solo por su homologación, su motor de 800 W o su autonomía de 50 km, sino porque es un modelo tan seguro como fácil de usar, y porque está rebajado de 649 € a 499 €.

Un patinete eléctrico que se mueve con soltura en pendientes, suelos irregulares y cualquier lugar. Va a cambiar por completo tu día a día.

Por qué lo recomendamos

El motor de 800 W sube pendientes de hasta 20º sin despeinarse.

La batería alcanza hasta 50 km de autonomía real en uso normal.

Sus neumáticos de 10″ se adaptan a cualquier terreno sin problemas.

Tiene 3 velocidades de crucero y frenos de disco dobles para darte más control.

Comprar en Fnac por ( 649,99 € ) 499,99 €

Patinete eléctrico Urbanglide E-Cross Pro

La mayoría de patinetes eléctricos prometen las nubes y acaban dando humo, pero con el Patinete eléctrico Urbanglide E-Cross Pro eso no pasa. Este modelo tiene un motor de 800 W que da potencia de verdad, que es capaz de subir las cuestas más empinadas de tu ciudad sin ir a paso de tortuga y que es capaz de llegar a los 25 kilómetros por hora si lo deseas. No más, claro, ya que cuenta con homologación de la DGT.

Su batería llega a los 50 km, así que lo puedes usar a diario sin preocuparte de tener que cargarlo cada día, aunque necesita unas 9 horas para una carga completa. Además, tiene tres velocidades que puedes escoger según el terreno, y doble freno de disco para conseguir una frenada limpia y rápida. Suma a eso su iluminación LED en el frontal, trasero y laterales, y sus ruedas de 10 pulgadas, y es ideal.

De hecho, se lo recomendamos a cualquiera que busque un buen patinete eléctrico. No importa que vivas en ciudad o en pueblo, con calzadas asfaltadas o de cascotes. Funciona igual de bien en todas partes.

¿Tiene buenas reseñas?

Por la calidad de los materiales con los que está hecho, porque deja la vajilla perfectamente seca sin marcas y porque es fácil de usar. Por todo eso, como podrás leer a continuación, las reseñas de este lavavajillas son prácticamente perfectas:

«Tiene buena potencia es super con muy buena autonomía y el precio fue lo mejor.»

«Buenísima relación calidad/precio.»

«Muy buena calidad, tiene buenas medidas de seguridad, hasta señales de giro para advertir a los demás. Lo recomiendo.»

Comprar en Fnac por ( 649,99 € ) 499,99 €

Si aprovechas esta oferta de Fnac, además del descuento, lo recibirás en tu domicilio en cuestión de días, o también podrás optar a recogerlo en tienda sin coste adicional en tan solo un día. Tú decides.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping