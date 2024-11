Impuesto de circulación: precios, cuándo y cómo pagarlo y otras dudas

El impuesto de circulación, como su propio nombre indica, es un tributo que deben pagar los propietarios de vehículos que circulan por la vía pública. Esta tasa está destinada a contribuir a los gastos del mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial, como pueden ser las carreteras o autovías, entre otros, y su importe puede depender de varios factores, como el tipo de vehículo, antigüedad, potencia o emisiones que expulsa al exterior.

Cuánto cuesta el impuesto de circulación

En España, el impuesto de circulación lo gestionan los Ayuntamientos de cada municipio, por lo que el coste puede variar significativamente dependiendo de la ciudad o comunidad autónoma en la que residas. En coches pequeños, el precio oscila entre los 300 y 100 euros anuales. En vehículos medianos, la cifra suele aumentar hasta los 100 o 250 euros. En automóviles medianos, se incrementa hasta los 250 o 500 euros anuales.

En cambio, los vehículos híbridos y eléctricos, gracias a sus características, pagará una tasa de 30 o 100 euros al año, un 50% menos que los coches de combustión que poseen sus mismas cualidades. Las motocicletas, por su parte, abonarán de 10 a 50 euros; y las furgonetas y camiones comerciales alrededor de 100 o 500 euros al año, dependiendo de varios aspectos, tal y como ocurre en todos los casos citados (peso, contaminación…).

Cómo pagar el impuesto de circulación de forma online

En muchos casos, los Ayuntamientos permiten consultar y pagar el impuesto de circulación a través de internet, incluso sin necesidad de recibir el recibo físico. Para hacerlo, sigue específicamente estos pasos:

Ingresa en la web del ayuntamiento de tu localidad o en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de tu comunidad autónoma. Busca la opción de pago de impuestos o de la tasa de circulación. Esta opción suele encontrarse bajo la sección de ‘Tributos’ o ‘Impuestos locales’. Introduce los datos del vehículo: necesitarás introducir el número de matrícula o el número de expediente. En otras plataformas, también te permiten buscar el recibo introduciendo el DNI del propietario del coche. Consulta el pago: una vez introducidos los datos, podrás ver el importe que debes pagar. Si no hay ningún problema o error en relación al vehículo, podrás proceder al pago de la tasa. Realiza el pago online: las webs oficiales suelen ofrecer diversas opciones de pago, como tarjetas de crédito, débito, o transferencias bancarias. Asegúrate de obtener una confirmación del pago. Recibir el justificante de pago: tras realizar el pago, asegúrate de guardar el comprobante o justificante, ya sea en formato digital o impreso. Este documento te servirá como prueba de que has abonado el impuesto.

Cómo pagar el impuesto de circulación sin recibo

Si no has recibido el recibo del impuesto de circulación o lo has perdido directamente, aún puedes pagar la tasa sin la documentación pertinente, ya que existen varias alternativas para hacerlo. A continuación, detallaremos cuáles son las formas correctas.

Tal y como hemos explicado líneas atrás, podremos pagar de forma online a través de la web del ayuntamiento con tan solo introduciendo la matrícula del vehículo en cuestión. Asimismo, se podrá abonar a través del banco si tienes acceso a esa opción en tu entidad bancaria. Solicitar una duplicación del recibo en el Ayuntamiento. Pagar en persona en el Ayuntamiento o en una oficina bancaria colaboradora.

Como recomendación especial, asegúrate de guardar el justificante de pago en un lugar seguro para evitar problemas futuros. Si tienes dudas sobre cómo realizar el pago, puedes contactar directamente con el Ayuntamiento de tu municipio y te detallará todo la información pertinente.

¿Los coches ECO e híbridos pagan el impuesto de circulación?

La pregunta del millón para todos aquellos que poseen un coche híbrido o eléctrico: sí, los coches ECO e híbridos pagan el impuesto de circulación, pero en muchos casos pueden beneficiarse descuentos en la cuantía del impuesto debido a sus características medioambientales. El descuento exacto y las bonificaciones disponibles varían según el municipio o la comunidad autónoma en la que esté registrado el vehículo. Sin embargo, existen ciertos beneficios comunes para estos automóviles.

en el impuesto de circulación, tanto para los vehículos ECO como los híbridos. Reducción en el coste: por un lado, los coches ECO pueden estar totalmente exentos del pago del impuesto de circulación o disfrutar de reducciones de hasta el 75% del importe, mientras que los híbridos poseen descuentos parciales en las grandes ciudades.

¿Qué pasa si no pagas el impuesto de matriculación?

Si no pagas el impuesto de matriculación de un vehículo, podrías enfrentarte a una serie de consecuencias económicas e incluso legales. Cabe destacar que esta tasa es obligatoria abonarla, por lo que si no te quieres meter en un problema, deberás de pagarla a tiempo. A continuación, os vamos a detallar algunas de las posibles consecuencias.