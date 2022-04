Tener un vehículo en propiedad conlleva el pago de una serie de impuestos. Si adquieres un vehículo nuevo debes abonar el impuesto de matriculación y el IVA. Si se trata de un vehículo de segunda mano, debes abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales. En ambos casos hay un impuesto que hay que pagar todos los años: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Más conocido simplemente como impuesto de circulación, es un tributo municipal.

En la actualidad, todos los Ayuntamientos de España recaudan unos 4.000 millones de euros de recaudación al año con el impuesto de circulación. Todos los vehículos matriculados tienen que pagar este tributo para poder circular a excepción de: vehículos oficiales, representantes diplomáticos, servicios sanitarios, conductores con movilidad reducida ( con un grado de al menos el 33%), la maquinaria con Cartilla de Inspección Agrícola y el transporte público urbano con más de nueve plazos.

Pago del impuesto de circulación

El impuesto de circulación se paga todos los años entre el 1 y el 30 de abril. Si te compras un vehículo, ya sea nuevo o de segunda mano, sea en la fecha que sea, tienes que abonarlo en el Ayuntamiento.

Es el propio Ayuntamiento el que envía una carta de pago para avisar del pago del impuesto. Lo más sencillo es domiciliar el recibo, aunque también se puede pagar a través de Internet. Si quieres hacer el pago por Internet, en la carta aparecen detalladas las instrucciones.

No pagar el impuesto de circulación no conlleva una multa por parte de los agentes de Tráfico porque no afecta a la legalidad ni a la seguridad del vehículo. Ahora bien, si se acumulan los respectivos recargos por impago y la deuda supera los 500 euros, el Ayuntamiento puede proceder al embargo de la cuenta bancaria, e incluso del vehículo.

Importe

El importe del impuesto de circulación depende de una serie de factores, como el tipo de combustible o el modelo de vehículo. Ahora bien, hay unos precios que sirven a modo de referencia a los Ayuntamientos, los cuales están recogidos en la Ley Reguladora de Haciendas Locales:

Coches de menos de 8 caballos fiscales : 12,62 euros

: 12,62 euros Coches de entre 8 y 11,9 caballos fiscales : 34,08 euros

: 34,08 euros Coches de entre 12 y 15,99 caballos fiscales : 71,94 euros

: 71,94 euros Coches de entre 16 y 19,99 caballos fiscales : 89,61 euros

: 89,61 euros Coches que superen los 20 caballos fiscales: 112 euros

Existen grandes diferencias entre ciudades. Por ejemplo, el propietario de un vehículo de Tenerife paga un 150% menos que uno de San Sebastián, según datos de la organización Automovilistas Europeos Asociados.