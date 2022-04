Pese a que el Ayuntamiento de Palma se comprometió a que daría trato privilegiado al Mallorca en la tramitación de la licencia urbanística para la reforma de Son Moix han ido pasando las semanas y no hay noticias todavía de Cort. El gobierno socialista no ha dado luz verde y al club se le agotan los plazos. Según ha podido saber OKDIARIO, si este mes de abril no se cuenta con los permisos habrá que renunciar a la primera fase de la remodelación, que tenía como objetivo la grada sol, en la que se instalaría una cubierta, y habría que pasar al plan B, que afectaría tan sólo al fondo norte.

En la primera reunión del año de la Comisión de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, la concejala nacionalista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, a preguntas del representante del PP en este organismo municipal, el concejal Julio Martínez, que se interesó por la situación del proyecto, aseguró que Cort daría trato diferenciado en la tramitación de la licencia de obras al RCD Mallorca para la reforma del estadio de fútbol de Son Moix, al ser ésta una infraestructura municipal. Han pasado sin embargo tres meses y aún no hay noticias del gobierno socialista.

El plazo definitivo para comenzar las obras en la tribuna de sol, que según el proyecto original será la primera zona en la que se retirarán las pistas de atletismo para acercar las gradas al terreno de juego, finaliza este mes de abril a fin de que estén listas en septiembre. Si no, es imposible porque por supuesto el club no inutilizará esa zona del campo con la Liga en juego. En ese caso habría que optar por el segundo escenario, mucho más modesto, comenzar por el fondo norte, para lo cual la fecha tope en la que se debe disponer de permiso municipal es el próximo mes de agosto.

El Mallorca entregó en el plazo correspondiente toda la documentación solicitada por los técnicos de Urbanismo. El club no entiende por qué se está produciendo este retraso, y más después del compromiso de celeridad que contrajo la regidora Neus Truyol en el pleno municipal de comienzos de enero.

Las fases previstas de las obras que se prevén iniciar en el 2022 y finalizar a mediados del 2024, serán las siguientes:• Fase I: Construcción de las gradas del anillo inferior lateral en la actual grada de Sol y de la cubierta en esa misma grada.• Fase II: Construcción del fondo Norte y de las gradas del anillo inferior del fondo Norte (Camí dels Reis)• Fase III: Construcción de las gradas del anillo inferior de la actual Tribuna.• Fase IV: Construcción de las gradas del anillo inferior del fondo Sur.

Volver a vivir y a sentir la experiencia y la atmósfera de un estadio de fútbol como antaño ha sido una de las premisas principales en el desarrollo de este proyecto. Cumplir el sueño de la afición acercando al aficionado a tan solo 8,5m del terreno de juego será una realidad en el nuevo Son Moix. Se elimina la enorme distancia existente actualmente (42.4m en los fondos y 25 metros en los laterales). El proyecto de remodelación implica la construcción de gradas alrededor del terreno de juego y encima de la actual pista de atletismo formando un anillo completo conectado con las actuales gradas altas de tribuna y Sol.

El despacho de la arquitecta vasca Izaskun Larzabal, que ya se encargó de retirar las pistas de atletismo del estadio de Anoeta -actual Reale Arena- será el encargado de llevar a cabo el proyecto. Todo está listo menos lo más esencial: la luz verde de Cort.