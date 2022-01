El Ayuntamiento de Palma dará trato diferenciado en la tramitación de la licencia de obras al RCD Mallorca para la reforma del estadio de fútbol de Son Moix, al ser ésta una infraestructura municipal y será, por tanto, más rápida su concesión.

Así lo confirmó hoy, en la primera reunión del año de la Comisión de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, la concejala nacionalista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, a preguntas del representante del PP en este organismo municipal, el concejal Julio Martínez, que se interesó por la situación del proyecto.

Pese a que fue anunciado el pasado 1 de enero por los propietarios del club bermellón, en Urbanismo no hay constancia aún del mismo, ni de que se haya presentado la solicitud de obra formalmente por parte de la directiva mallorquinista en el Consistorio palmesano.

El tiempo de tramitación para la concesión de la licencia de obras para la ejecución del proyecto de reforma es clave para la entidad, si el club quiere cumplir los plazos previstos. La intención del RCD Mallorca es iniciar las obras este año y finalizarlas a mediados de 2024.

Teniendo en cuenta que en estos momentos cualquier permiso de obra tarda en el Ayuntamiento de Palma una media de entre 18 y 24 meses, los plazos que se marca la entidad deportiva serían imposibles de cumplir, si el gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y Podemos no le diera un trato privilegiado en la tramitación de la licencia.

El concejal socialista de Deportes, Francisco Ducrós, presente en la reunión de la Gerencia de Urbanismo, manifestó que cree que el proyecto de reforma de Son Moix se adapta al planeamiento vigente y que no le consta que se tenga que hacer algo diferente a otorgar licencia a las obras de reforma, despejando, en principio, otra de las dudas que se plantean. La concejala Truyol no pudo confirmar este extremo, al no haber tenido entrada formal el proyecto en el Consistorio palmesano.

La reforma del campo de fútbol del RCD Mallorca, de un coste superior a los 20 millones de euros, es de calado. Prevé, entre otras cuestiones, la construcción de las gradas del anillo inferior lateral en la actual grada de sol y de la cubierta, al igual que las del fondo norte y de las gradas del anillo inferior de la actual tribuna y las del fondo sur. Además, el terreno de juego pasaría de los 42,4 metros de distancia que hay ahora en los fondos, a tan sólo 8,5 metros.

El club bermellón pretende comenzar las obras antes de que finalice esta temporada, algo que, según lo manifestado hoy por Truyol, podría ser posible.