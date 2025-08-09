El PP exige a la izquierda que rechace los actos vandálicos de Arran contra el turismo en Baleares

El Govern exigirá en el arranque del curso político en septiembre que la izquierda rechace y se posicione en el Parlament ante los actos vandálicos de los independentistas de Arran contra el turismo perpetrados este verano en Baleares.

Entre otros ataques de este colectivo, destacan las pintadas en el edificio protegido y catalogado de la Consellería de Turismo donde acusaban a la principal industria balear de «ser culpable de la nuestra miseria» y la difusión por redes sociales de un video posterior con «la quema de fotografías de la presidenta Prohens y varios hoteleros», al considerar que «la sociedad mallorquina exige decrecer y no puede esperar más».

Para el PP estas acciones vandálicas son «un ataque frontal e intolerable contra el turismo y las libertades que, desgraciadamente, no son la primera vez que se producen y que no sólo han ido dirigidos a estropear bienes materiales, sino también a amenazar, acosar e incluso atacar a personas, fueran visitantes o no, menguando la confianza de las personas y mercados que nos eligen para su descanso».

Unos hechos por los que ni el PSOE como organización, ni Francina Armengol en su doble figura de presidenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta de Baleares o el portavoz socialista en el Parlament y ex conseller de Turismo, Iago Negueruela, por ahora, no han considerado oportuno condenar, ni menos aún los independentistas de Més.

Por contra, el sector turístico sí manifestó claramente su rechazo a estas acciones violentas turismofóbicas, y defendió el buen trabajo de las empresas y trabajadores recordando, por ejemplo, la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM) las 235.000 nóminas vinculadas directamente o indirectamente al turismo, que pagan los turistas. De hecho, la FEHM puso en marcha una campaña publicitaria de agradecimiento y hospitalidad a nuestros visitantes.

Organizaciones empresariales como CAEB y AVIBA, han mostrado a su vez su enérgica condena a los actos vandálicos, que van en contra la imagen de nuestro destino referente a nivel internacional, que pone en riesgo la convivencia, la seguridad y el bienestar. Del mismo modo consideran que van en contra del papel fundamental que ha jugado el turismo en la prosperidad de las Islas Baleares, promoviendo la economía local y la riqueza cultural y natural de las islas.

También partidos como Vox condenaron estos ataques al igual que la presidenta Prohens que denunció que las Islas son nuestra casa, y también la de todos los que nos visitan con respeto y cariño alertando de que ataques vandálicos contra las personas y el turismo no tienen cabida en nuestra tierra.

Pero la izquierda y los independentistas mantienen un silencio sepulcral al respecto que tendrán que despejar en el Parlament y posicionarse sobre si es indiferencia o complacencia ante estos hechos, que se vienen repitiendo cada verano en Baleares en los últimos años.

La propuesta que se someterá a votación condena rotundamente todos los actos violentos contra el turismo protagonizados por el grupo Arran, «que van en contra de nuestro principal sector económico, que estropea la confianza de nuestros visitantes, la imagen de nuestro destino turístico y van en contra de la convivencia pacífica y las libertades».